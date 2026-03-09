AKARYAKIT BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI | 9 Mart 2026 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında yani benzin, motorin, lpg, mazot fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 9 Mart akaryakıt, benzin, motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Peki geçtiğimiz dönem önce motorine sonra ise benzine zam gelmesinin ardından; benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? İşte 9 Mart 2026 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları!
Motorinin litre fiyatına yapılması beklenen 6,69 lira zam ipta edildi . Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 9 Mart 2026 itibariyle şu şekilde:
- Benzin litre fiyatı: 60.85 TL
- Motorin litre fiyatı: 65.81 TL
- LPG litre fiyatı: 30.17 TL
Sektörel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Salı günü motorine 2 lira 14 kuruş, benzine 1 lira 54 kuruş zam geleceği öne sürüldü. Eşel mobil sistem gereğince motorinde 53, benzinde 39 kuruş zam yapılması bekleniyor. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde:
Benzin Fiyatı
- İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 59.73 TL
- İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 59.89 TL
Motorin, Mazot Fiyatı
- İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 64.54 TL
- İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 64.70 TL
LPG Fiyatı
- İstanbul Anadolu Yakası LPG Fiyatı: 29.69 TL
- İstanbul Avrupa Yakası LPG Fiyatı: 30.29 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
AKARYAKIT FİYATLARI (TÜM ŞEHİRLER)
|Şehir
|BENZİN
|MOTORİN/MAZOT
|LPG OTOGAZ
|İstanbul (Avrupa)
|59.89 TL/LT
|64.70 TL/LT
|30.49 TL/LT
|İstanbul (Anadolu)
|59.73 TL/LT
|64.54 TL/LT
|29.89 TL/LT
|Ankara
|60.85 TL/LT
|65.81 TL/LT
|30.37 TL/LT
|İzmir
|61.13 TL/LT
|66.09 TL/LT
|30.29 TL/LT
|Adana
|61.69 TL/LT
|66.63 TL/LT
|30.81 TL/LT
|Adıyaman
|62.03 TL/LT
|66.99 TL/LT
|30.94 TL/LT
|Afyon
|61.93 TL/LT
|67.00 TL/LT
|30.34 TL/LT
|Ağrı
|62.40 TL/LT
|67.34 TL/LT
|31.59 TL/LT
|Aksaray
|61.80 TL/LT
|66.74 TL/LT
|30.21 TL/LT
|Amasya
|61.44 TL/LT
|66.38 TL/LT
|30.99 TL/LT
|Antalya
|62.08 TL/LT
|67.15 TL/LT
|30.54 TL/LT
|Ardahan
|61.92 TL/LT
|66.86 TL/LT
|31.29 TL/LT
|Artvin
|61.73 TL/LT
|66.67 TL/LT
|31.84 TL/LT
|Aydın
|61.35 TL/LT
|66.31 TL/LT
|30.44 TL/LT
|Balıkesir
|61.44 TL/LT
|66.40 TL/LT
|29.99 TL/LT
|Bartın
|61.16 TL/LT
|65.91 TL/LT
|30.05 TL/LT
|Batman
|62.31 TL/LT
|67.37 TL/LT
|30.94 TL/LT
|Bayburt
|61.63 TL/LT
|66.57 TL/LT
|31.19 TL/LT
|Bilecik
|60.81 TL/LT
|65.56 TL/LT
|29.89 TL/LT
|Bingöl
|62.43 TL/LT
|67.49 TL/LT
|31.19 TL/LT
|Bitlis
|62.42 TL/LT
|67.48 TL/LT
|31.01 TL/LT
|Bolu
|60.92 TL/LT
|65.66 TL/LT
|30.20 TL/LT
|Burdur
|61.89 TL/LT
|66.96 TL/LT
|30.49 TL/LT
|Bursa
|60.93 TL/LT
|65.68 TL/LT
|29.89 TL/LT
|Çanakkale
|61.48 TL/LT
|66.44 TL/LT
|30.09 TL/LT
|Çankırı
|61.27 TL/LT
|66.22 TL/LT
|30.60 TL/LT
|Çorum
|61.44 TL/LT
|66.39 TL/LT
|30.54 TL/LT
|Denizli
|61.62 TL/LT
|66.58 TL/LT
|30.19 TL/LT
|Diyarbakır
|62.32 TL/LT
|67.38 TL/LT
|31.06 TL/LT
|Düzce
|60.76 TL/LT
|65.51 TL/LT
|30.05 TL/LT
|Edirne
|60.97 TL/LT
|65.95 TL/LT
|30.59 TL/LT
|Elazığ
|62.41 TL/LT
|67.47 TL/LT
|30.81 TL/LT
|Erzincan
|61.87 TL/LT
|66.81 TL/LT
|31.19 TL/LT
|Erzurum
|61.92 TL/LT
|66.86 TL/LT
|30.99 TL/LT
|Eskişehir
|61.13 TL/LT
|65.88 TL/LT
|29.99 TL/LT
|Gaziantep
|61.81 TL/LT
|66.77 TL/LT
|30.51 TL/LT
|Giresun
|61.67 TL/LT
|66.61 TL/LT
|30.99 TL/LT
|Gümüşhane
|61.63 TL/LT
|66.57 TL/LT
|31.09 TL/LT
|Hakkari
|62.47 TL/LT
|67.53 TL/LT
|31.67 TL/LT
|Hatay
|61.55 TL/LT
|66.51 TL/LT
|30.61 TL/LT
|Iğdır
|62.41 TL/LT
|67.35 TL/LT
|31.59 TL/LT
|Isparta
|61.92 TL/LT
|66.99 TL/LT
|30.44 TL/LT
|Kahramanmaraş
|61.83 TL/LT
|66.79 TL/LT
|30.64 TL/LT
|Karabük
|61.18 TL/LT
|65.93 TL/LT
|30.05 TL/LT
|Karaman
|61.75 TL/LT
|66.69 TL/LT
|30.91 TL/LT
|Kars
|61.93 TL/LT
|66.87 TL/LT
|31.39 TL/LT
|Kastamonu
|61.55 TL/LT
|66.50 TL/LT
|31.05 TL/LT
|Kayseri
|61.86 TL/LT
|66.80 TL/LT
|30.31 TL/LT
|Kilis
|61.57 TL/LT
|66.53 TL/LT
|30.81 TL/LT
|Kırıkkale
|61.16 TL/LT
|66.11 TL/LT
|30.22 TL/LT
|Kırklareli
|60.96 TL/LT
|65.94 TL/LT
|30.49 TL/LT
|Kırşehir
|61.21 TL/LT
|66.16 TL/LT
|30.32 TL/LT
|Kocaeli
|60.30 TL/LT
|65.05 TL/LT
|29.69 TL/LT
|Konya
|61.88 TL/LT
|66.97 TL/LT
|30.41 TL/LT
|Kütahya
|61.80 TL/LT
|66.59 TL/LT
|30.44 TL/LT
|Malatya
|62.04 TL/LT
|67.00 TL/LT
|30.97 TL/LT
|Manisa
|61.20 TL/LT
|66.16 TL/LT
|30.34 TL/LT
|Mardin
|62.36 TL/LT
|67.42 TL/LT
|30.94 TL/LT
|Mersin
|61.69 TL/LT
|66.63 TL/LT
|31.11 TL/LT
|Muğla
|61.63 TL/LT
|66.59 TL/LT
|30.34 TL/LT
|Muş
|62.44 TL/LT
|67.50 TL/LT
|31.28 TL/LT
|Nevşehir
|61.79 TL/LT
|66.73 TL/LT
|30.41 TL/LT
|Niğde
|61.70 TL/LT
|66.64 TL/LT
|30.21 TL/LT
|Ordu
|61.45 TL/LT
|66.39 TL/LT
|30.59 TL/LT
|Osmaniye
|61.56 TL/LT
|66.52 TL/LT
|30.94 TL/LT
|Rize
|61.61 TL/LT
|66.55 TL/LT
|31.09 TL/LT
|Sakarya
|60.60 TL/LT
|65.35 TL/LT
|29.79 TL/LT
|Samsun
|61.43 TL/LT
|66.37 TL/LT
|30.59 TL/LT
|Şanlıurfa
|62.02 TL/LT
|66.98 TL/LT
|30.96 TL/LT
|Siirt
|62.35 TL/LT
|67.41 TL/LT
|31.14 TL/LT
|Sinop
|61.49 TL/LT
|66.43 TL/LT
|31.09 TL/LT
|Şırnak
|62.43 TL/LT
|67.49 TL/LT
|31.25 TL/LT
|Sivas
|61.85 TL/LT
|66.80 TL/LT
|30.89 TL/LT
|Tekirdağ
|60.56 TL/LT
|65.54 TL/LT
|30.29 TL/LT
|Tokat
|61.50 TL/LT
|66.44 TL/LT
|31.09 TL/LT
|Trabzon
|61.60 TL/LT
|66.54 TL/LT
|30.69 TL/LT
|Tunceli
|62.43 TL/LT
|67.49 TL/LT
|31.51 TL/LT
|Uşak
|61.62 TL/LT
|66.58 TL/LT
|30.45 TL/LT
|Van
|62.44 TL/LT
|67.41 TL/LT
|30.91 TL/LT
|Yalova
|60.61 TL/LT
|65.36 TL/LT
|29.79 TL/LT
|Yozgat
|61.53 TL/LT
|66.48 TL/LT
|30.52 TL/LT
|Zonguldak
|61.12 TL/LT
|65.87 TL/LT
|30.45 TL/LT
Akaryakıt fiyatları neden şehirden şehire farklılık gösterir?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları dağıtım maliyetleri, nakliye giderleri, bayi kâr marjları ve bölgesel lojistik koşullara bağlı olarak şehirler arasında küçük farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle benzin, motorin ve LPG fiyatları illere göre birkaç kuruş veya daha fazla değişiklik gösterebilir.
9 Mart 2026 itibarıyla benzin fiyatları ne kadar?
9 Mart 2026 itibarıyla Türkiye genelinde V/Max Kurşunsuz 95 benzin fiyatları şehirlere göre ortalama 59 TL ile 62 TL arasında değişmektedir. Büyük şehirlerde ve lojistik maliyetlerin yüksek olduğu bölgelerde fiyatlar farklı seviyelerde olabilir.
Motorin (dizel) fiyatları bugün kaç TL?
Motorin fiyatları 9 Mart 2026 tarihinde şehir bazında yaklaşık 64 TL ile 67 TL arasında değişmektedir. Dağıtım maliyetleri ve yerel piyasa koşulları fiyatların illere göre farklılaşmasına neden olabilir.
LPG (otogaz) fiyatları ne kadar oldu?
9 Mart 2026 itibarıyla LPG (otogaz) fiyatları Türkiye genelinde yaklaşık 29 TL ile 31 TL arasında değişmektedir. Otogaz fiyatları da diğer akaryakıt türlerinde olduğu gibi şehir bazında küçük farklılıklar gösterebilir.
Akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi?
Akaryakıt fiyatlarında değişiklikler genellikle döviz kuru, uluslararası petrol fiyatları ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak gerçekleşmektedir. 9 Mart 2026 itibarıyla fiyatlar güncel dağıtım şirketi verilerine göre belirlenmekte olup olası zam veya indirim kararları EPDK ve sektör kaynakları tarafından duyurulmaktadır.