AKARYAKIT BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI | 9 Mart 2026 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?

AKARYAKIT FİYATLARI | Benzin ve motorin güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken yurttaşlar benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor. Brent petrol fiyatlarında süren dalgalanma sebebiyle Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar değişkenlik gösterirken 9 Mart 2026 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, benzin , motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? Akaryakıta, benzine, motorine, LPG'ye, mazota zam, indirim geldi mi? İşte 9 Mart 2026 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları...

AKARYAKIT BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI Motorinin litre fiyatına yapılması beklenen 6,69 lira zam ipta edildi . Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 9 Mart 2026 itibariyle şu şekilde: Benzin litre fiyatı: 60.85 TL

Motorin litre fiyatı: 65.81 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

9 MART 2026 AKARYAKIT, BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATI ZAM, İNDİRİM GELDİ Mİ? Sektörel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Salı günü motorine 2 lira 14 kuruş, benzine 1 lira 54 kuruş zam geleceği öne sürüldü. Eşel mobil sistem gereğince motorinde 53, benzinde 39 kuruş zam yapılması bekleniyor. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde: Benzin Fiyatı İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 59.73 TL

İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 59.89 TL Motorin, Mazot Fiyatı İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 64.54 TL

İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 64.70 TL LPG Fiyatı İstanbul Anadolu Yakası LPG Fiyatı: 29.69 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG Fiyatı: 30.29 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI (TÜM ŞEHİRLER)

Şehir BENZİN MOTORİN/MAZOT LPG OTOGAZ İstanbul (Avrupa) 59.89 TL/LT 64.70 TL/LT 30.49 TL/LT İstanbul (Anadolu) 59.73 TL/LT 64.54 TL/LT 29.89 TL/LT Ankara 60.85 TL/LT 65.81 TL/LT 30.37 TL/LT İzmir 61.13 TL/LT 66.09 TL/LT 30.29 TL/LT Adana 61.69 TL/LT 66.63 TL/LT 30.81 TL/LT Adıyaman 62.03 TL/LT 66.99 TL/LT 30.94 TL/LT Afyon 61.93 TL/LT 67.00 TL/LT 30.34 TL/LT Ağrı 62.40 TL/LT 67.34 TL/LT 31.59 TL/LT Aksaray 61.80 TL/LT 66.74 TL/LT 30.21 TL/LT Amasya 61.44 TL/LT 66.38 TL/LT 30.99 TL/LT Antalya 62.08 TL/LT 67.15 TL/LT 30.54 TL/LT Ardahan 61.92 TL/LT 66.86 TL/LT 31.29 TL/LT Artvin 61.73 TL/LT 66.67 TL/LT 31.84 TL/LT Aydın 61.35 TL/LT 66.31 TL/LT 30.44 TL/LT Balıkesir 61.44 TL/LT 66.40 TL/LT 29.99 TL/LT Bartın 61.16 TL/LT 65.91 TL/LT 30.05 TL/LT Batman 62.31 TL/LT 67.37 TL/LT 30.94 TL/LT Bayburt 61.63 TL/LT 66.57 TL/LT 31.19 TL/LT Bilecik 60.81 TL/LT 65.56 TL/LT 29.89 TL/LT Bingöl 62.43 TL/LT 67.49 TL/LT 31.19 TL/LT Bitlis 62.42 TL/LT 67.48 TL/LT 31.01 TL/LT Bolu 60.92 TL/LT 65.66 TL/LT 30.20 TL/LT Burdur 61.89 TL/LT 66.96 TL/LT 30.49 TL/LT Bursa 60.93 TL/LT 65.68 TL/LT 29.89 TL/LT Çanakkale 61.48 TL/LT 66.44 TL/LT 30.09 TL/LT Çankırı 61.27 TL/LT 66.22 TL/LT 30.60 TL/LT Çorum 61.44 TL/LT 66.39 TL/LT 30.54 TL/LT Denizli 61.62 TL/LT 66.58 TL/LT 30.19 TL/LT Diyarbakır 62.32 TL/LT 67.38 TL/LT 31.06 TL/LT Düzce 60.76 TL/LT 65.51 TL/LT 30.05 TL/LT Edirne 60.97 TL/LT 65.95 TL/LT 30.59 TL/LT Elazığ 62.41 TL/LT 67.47 TL/LT 30.81 TL/LT Erzincan 61.87 TL/LT 66.81 TL/LT 31.19 TL/LT Erzurum 61.92 TL/LT 66.86 TL/LT 30.99 TL/LT Eskişehir 61.13 TL/LT 65.88 TL/LT 29.99 TL/LT Gaziantep 61.81 TL/LT 66.77 TL/LT 30.51 TL/LT Giresun 61.67 TL/LT 66.61 TL/LT 30.99 TL/LT Gümüşhane 61.63 TL/LT 66.57 TL/LT 31.09 TL/LT Hakkari 62.47 TL/LT 67.53 TL/LT 31.67 TL/LT Hatay 61.55 TL/LT 66.51 TL/LT 30.61 TL/LT Iğdır 62.41 TL/LT 67.35 TL/LT 31.59 TL/LT Isparta 61.92 TL/LT 66.99 TL/LT 30.44 TL/LT Kahramanmaraş 61.83 TL/LT 66.79 TL/LT 30.64 TL/LT Karabük 61.18 TL/LT 65.93 TL/LT 30.05 TL/LT Karaman 61.75 TL/LT 66.69 TL/LT 30.91 TL/LT Kars 61.93 TL/LT 66.87 TL/LT 31.39 TL/LT Kastamonu 61.55 TL/LT 66.50 TL/LT 31.05 TL/LT Kayseri 61.86 TL/LT 66.80 TL/LT 30.31 TL/LT Kilis 61.57 TL/LT 66.53 TL/LT 30.81 TL/LT Kırıkkale 61.16 TL/LT 66.11 TL/LT 30.22 TL/LT Kırklareli 60.96 TL/LT 65.94 TL/LT 30.49 TL/LT Kırşehir 61.21 TL/LT 66.16 TL/LT 30.32 TL/LT Kocaeli 60.30 TL/LT 65.05 TL/LT 29.69 TL/LT Konya 61.88 TL/LT 66.97 TL/LT 30.41 TL/LT Kütahya 61.80 TL/LT 66.59 TL/LT 30.44 TL/LT Malatya 62.04 TL/LT 67.00 TL/LT 30.97 TL/LT Manisa 61.20 TL/LT 66.16 TL/LT 30.34 TL/LT Mardin 62.36 TL/LT 67.42 TL/LT 30.94 TL/LT Mersin 61.69 TL/LT 66.63 TL/LT 31.11 TL/LT Muğla 61.63 TL/LT 66.59 TL/LT 30.34 TL/LT Muş 62.44 TL/LT 67.50 TL/LT 31.28 TL/LT Nevşehir 61.79 TL/LT 66.73 TL/LT 30.41 TL/LT Niğde 61.70 TL/LT 66.64 TL/LT 30.21 TL/LT Ordu 61.45 TL/LT 66.39 TL/LT 30.59 TL/LT Osmaniye 61.56 TL/LT 66.52 TL/LT 30.94 TL/LT Rize 61.61 TL/LT 66.55 TL/LT 31.09 TL/LT Sakarya 60.60 TL/LT 65.35 TL/LT 29.79 TL/LT Samsun 61.43 TL/LT 66.37 TL/LT 30.59 TL/LT Şanlıurfa 62.02 TL/LT 66.98 TL/LT 30.96 TL/LT Siirt 62.35 TL/LT 67.41 TL/LT 31.14 TL/LT Sinop 61.49 TL/LT 66.43 TL/LT 31.09 TL/LT Şırnak 62.43 TL/LT 67.49 TL/LT 31.25 TL/LT Sivas 61.85 TL/LT 66.80 TL/LT 30.89 TL/LT Tekirdağ 60.56 TL/LT 65.54 TL/LT 30.29 TL/LT Tokat 61.50 TL/LT 66.44 TL/LT 31.09 TL/LT Trabzon 61.60 TL/LT 66.54 TL/LT 30.69 TL/LT Tunceli 62.43 TL/LT 67.49 TL/LT 31.51 TL/LT Uşak 61.62 TL/LT 66.58 TL/LT 30.45 TL/LT Van 62.44 TL/LT 67.41 TL/LT 30.91 TL/LT Yalova 60.61 TL/LT 65.36 TL/LT 29.79 TL/LT Yozgat 61.53 TL/LT 66.48 TL/LT 30.52 TL/LT Zonguldak 61.12 TL/LT 65.87 TL/LT 30.45 TL/LT

Akaryakıt fiyatları neden şehirden şehire farklılık gösterir?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları dağıtım maliyetleri, nakliye giderleri, bayi kâr marjları ve bölgesel lojistik koşullara bağlı olarak şehirler arasında küçük farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle benzin, motorin ve LPG fiyatları illere göre birkaç kuruş veya daha fazla değişiklik gösterebilir.

9 Mart 2026 itibarıyla benzin fiyatları ne kadar?

9 Mart 2026 itibarıyla Türkiye genelinde V/Max Kurşunsuz 95 benzin fiyatları şehirlere göre ortalama 59 TL ile 62 TL arasında değişmektedir. Büyük şehirlerde ve lojistik maliyetlerin yüksek olduğu bölgelerde fiyatlar farklı seviyelerde olabilir.

Motorin (dizel) fiyatları bugün kaç TL?

Motorin fiyatları 9 Mart 2026 tarihinde şehir bazında yaklaşık 64 TL ile 67 TL arasında değişmektedir. Dağıtım maliyetleri ve yerel piyasa koşulları fiyatların illere göre farklılaşmasına neden olabilir.

LPG (otogaz) fiyatları ne kadar oldu?

9 Mart 2026 itibarıyla LPG (otogaz) fiyatları Türkiye genelinde yaklaşık 29 TL ile 31 TL arasında değişmektedir. Otogaz fiyatları da diğer akaryakıt türlerinde olduğu gibi şehir bazında küçük farklılıklar gösterebilir.

Akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi?

Akaryakıt fiyatlarında değişiklikler genellikle döviz kuru, uluslararası petrol fiyatları ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak gerçekleşmektedir. 9 Mart 2026 itibarıyla fiyatlar güncel dağıtım şirketi verilerine göre belirlenmekte olup olası zam veya indirim kararları EPDK ve sektör kaynakları tarafından duyurulmaktadır.





