Akaryakıt devi Türkiye'den ayrıldı: İstasyonlar yeni bir marka ile hizmet verecek

Akaryakıt zinciri BP, 111 yıldır faaliyet gösterdiği Türkiye'den çekildi. İngiliz şirketin Türkiye'deki operasyonlarını Petrol Ofisi devralacak.

Kasım 2023'te BP Türkiye, akaryakıt istasyonlarını devretme kararı alarak Petrol Ofisi ile anlaşmaya vardı.

Ekonomim'de yer alan habere göre; Rekabet Kurumu'nun birkaç ay önce onayladığı bu devir işlemi, bu hafta tamamlandı ve BP, 112 yılın ardından Türkiye pazarına veda etti.

770 AKARYAKIT İSTASYONUNUN DEVİR SÜRECİ TAMAMLANDI

Petrol Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, BP Türkiye'ye ait olan toplam 770 akaryakıt istasyonunun devir süreci tamamlandı. Ayrıca BP'nin Türkiye genelinde tüm istasyonlar Petrol Ofisi'nin çatısı adına geçti.

Şirkette yapılan açıklamada, BP'nin Türkiye'deki BP Turkey Refining Limited ve BP Petrolleri AŞ gibi bağlı grupların yanı sıra, ATAŞ, Çekisan ve Ambarlı'daki ortak girişim terminallerindeki ödemelerinin da Petrol Ofisi Grubu'na geçtiği belirtildi.

REKABET KURUMU ONAYI 12 EYLÜL'DE VERİLMİŞTİ

Petrol Ofisi CEO'su Mehmet Abbasoğlu, bu yeni dönemdeki önemine değinerek, "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sektöre referans teşkil edecek ve Türkiye'nin enerji geçişindeki hedeflerine hizmet edecek bir işlemle karşılamaktan ötürü çok mutluyuz. Toplam deneyimin iki asra yaklaştığı eşsiz bir ekosisteme erişiyoruz. Bu bilinç ve sorumlulukla sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yatırımlar yapmaya hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarının Petrol Ofisi Grubu'na satışının hisse alım sözleşmesi 14 Kasım 2023'te imzalanmış, Rekabet Kurumu onayı da 12 Eylül'de verilmişti.

1912'den bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren BP, bu devir işlemiyle Türkiye pazarından tamamen çekilmiş oldu. BP istasyonlarının ise kısa sürede Petrol Ofisi tabelalarıyla hizmet vermeye başlaması bekleniyor.