AKARYAKIT FİYATLARI: 11 Şubat 2026 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?

Motorine yeni zam yapılmasının ardından ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 11 Şubat 2026 itibariyle şu şekilde:

11 Şubat Çarşamba tarihi itibariyle benzine, motorine, LPG'ye zam ya da indirim gelmedi. Ancak Benzin fiyatlarına perşembe 1,55 lira zam bekleniyor. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Şehir BENZİN MOTORİN LPG ISTANBUL (AVRUPA) 55.47 TL/LT 57.74 TL/LT 30.29 TL/LT ISTANBUL (ANADOLU) 55.30 TL/LT 57.57 TL/LT 29.69 TL/LT ANKARA 56.39 TL/LT 58.86 TL/LT 30.17 TL/LT IZMIR 56.68 TL/LT 59.13 TL/LT 30.09 TL/LT ADANA 57.22 TL/LT 59.68 TL/LT 30.61 TL/LT ADIYAMAN 57.58 TL/LT 60.06 TL/LT 30.74 TL/LT AFYON 57.49 TL/LT 60.06 TL/LT 30.14 TL/LT AGRI 57.92 TL/LT 60.39 TL/LT 31.39 TL/LT AKSARAY 57.32 TL/LT 59.78 TL/LT 30.01 TL/LT AMASYA 57.00 TL/LT 59.43 TL/LT 30.79 TL/LT ANTALYA 57.61 TL/LT 60.18 TL/LT 30.34 TL/LT ARDAHAN 57.43 TL/LT 59.90 TL/LT 31.09 TL/LT ARTVIN 57.24 TL/LT 59.71 TL/LT 31.64 TL/LT AYDIN 56.93 TL/LT 59.38 TL/LT 30.24 TL/LT BALIKESIR 57.00 TL/LT 59.45 TL/LT 29.79 TL/LT BARTIN 56.72 TL/LT 58.98 TL/LT 29.85 TL/LT BATMAN 57.86 TL/LT 60.43 TL/LT 30.74 TL/LT BAYBURT 57.15 TL/LT 59.62 TL/LT 30.99 TL/LT BILECIK 56.34 TL/LT 58.60 TL/LT 29.69 TL/LT BINGOL 57.99 TL/LT 60.56 TL/LT 30.99 TL/LT BITLIS 57.99 TL/LT 60.56 TL/LT 30.81 TL/LT BOLU 56.44 TL/LT 58.70 TL/LT 30.00 TL/LT BURDUR 57.45 TL/LT 60.02 TL/LT 30.29 TL/LT BURSA 56.48 TL/LT 58.74 TL/LT 29.69 TL/LT CANAKKALE 57.03 TL/LT 59.48 TL/LT 29.89 TL/LT CANKIRI 56.81 TL/LT 59.27 TL/LT 30.40 TL/LT CORUM 56.99 TL/LT 59.45 TL/LT 30.34 TL/LT DENIZLI 57.17 TL/LT 59.62 TL/LT 29.99 TL/LT DIYARBAKIR 57.87 TL/LT 60.44 TL/LT 30.86 TL/LT DUZCE 56.30 TL/LT 58.56 TL/LT 29.85 TL/LT EDIRNE 56.52 TL/LT 59.00 TL/LT 30.39 TL/LT ELAZIG 57.99 TL/LT 60.56 TL/LT 30.61 TL/LT ERZINCAN 57.37 TL/LT 59.84 TL/LT 30.99 TL/LT ERZURUM 57.43 TL/LT 59.90 TL/LT 30.79 TL/LT ESKISEHIR 56.69 TL/LT 58.95 TL/LT 29.79 TL/LT GAZIANTEP 57.35 TL/LT 59.83 TL/LT 30.31 TL/LT GIRESUN 57.18 TL/LT 59.65 TL/LT 30.79 TL/LT GUMUSHANE 57.15 TL/LT 59.62 TL/LT 30.89 TL/LT HAKKARI 58.01 TL/LT 60.58 TL/LT 31.47 TL/LT HATAY 57.09 TL/LT 59.57 TL/LT 30.41 TL/LT IGDIR 57.93 TL/LT 60.40 TL/LT 31.39 TL/LT ISPARTA 57.48 TL/LT 60.05 TL/LT 30.24 TL/LT KAHRAMANMARAS 57.37 TL/LT 59.85 TL/LT 30.44 TL/LT KARABUK 56.74 TL/LT 59.00 TL/LT 29.85 TL/LT KARAMAN 57.28 TL/LT 59.74 TL/LT 30.71 TL/LT KARS 57.44 TL/LT 59.91 TL/LT 31.19 TL/LT KASTAMONU 57.09 TL/LT 59.55 TL/LT 30.85 TL/LT KAYSERI 57.40 TL/LT 59.86 TL/LT 30.11 TL/LT KILIS 57.11 TL/LT 59.59 TL/LT 30.61 TL/LT KIRIKKALE 56.70 TL/LT 59.16 TL/LT 30.02 TL/LT KIRKLARELI 56.51 TL/LT 58.99 TL/LT 30.29 TL/LT KIRSEHIR 56.74 TL/LT 59.20 TL/LT 30.12 TL/LT KOCAELI 55.85 TL/LT 58.11 TL/LT 29.49 TL/LT KONYA 57.42 TL/LT 59.97 TL/LT 30.21 TL/LT KUTAHYA 57.31 TL/LT 59.64 TL/LT 30.24 TL/LT MALATYA 57.59 TL/LT 60.07 TL/LT 30.77 TL/LT MANISA 56.75 TL/LT 59.20 TL/LT 30.14 TL/LT MARDIN 57.92 TL/LT 60.49 TL/LT 30.74 TL/LT MERSIN 57.22 TL/LT 59.68 TL/LT 30.91 TL/LT MUGLA 57.17 TL/LT 59.62 TL/LT 30.14 TL/LT MUS 57.99 TL/LT 60.56 TL/LT 31.08 TL/LT NEVSEHIR 57.30 TL/LT 59.76 TL/LT 30.21 TL/LT NIGDE 57.23 TL/LT 59.69 TL/LT 30.01 TL/LT ORDU 57.01 TL/LT 59.44 TL/LT 30.39 TL/LT OSMANIYE 57.10 TL/LT 59.58 TL/LT 30.74 TL/LT RIZE 57.13 TL/LT 59.60 TL/LT 30.89 TL/LT SAKARYA 56.14 TL/LT 58.40 TL/LT 29.59 TL/LT SAMSUN 56.99 TL/LT 59.42 TL/LT 30.39 TL/LT SANLIURFA 57.55 TL/LT 60.03 TL/LT 30.76 TL/LT SIIRT 57.91 TL/LT 60.48 TL/LT 30.94 TL/LT SINOP 57.04 TL/LT 59.47 TL/LT 30.89 TL/LT SIRNAK 57.99 TL/LT 60.56 TL/LT 31.05 TL/LT SIVAS 57.38 TL/LT 59.84 TL/LT 30.69 TL/LT TEKIRDAG 56.11 TL/LT 58.59 TL/LT 30.09 TL/LT TOKAT 57.05 TL/LT 59.48 TL/LT 30.89 TL/LT TRABZON 57.12 TL/LT 59.59 TL/LT 30.49 TL/LT TUNCELI 57.99 TL/LT 60.56 TL/LT 31.31 TL/LT USAK 57.17 TL/LT 59.62 TL/LT 30.25 TL/LT VAN 57.97 TL/LT 60.54 TL/LT 30.71 TL/LT YALOVA 56.15 TL/LT 58.41 TL/LT 29.59 TL/LT YOZGAT 57.08 TL/LT 59.54 TL/LT 30.32 TL/LT ZONGULDAK 56.66 TL/LT 58.92 TL/LT 30.25 TL/LT

1 litre benzin ne kadar?

Güncel akaryakıt fiyat listesine göre benzin fiyatları şehir bazında değişiklik göstermektedir. İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 54,01 TL, İstanbul Anadolu Yakası’nda ise 53,83 TL seviyesindedir. Ankara’da 54,91 TL, İzmir’de ise 55,20 TL olarak uygulanmaktadır.

1 litre mazot / motorin ne kadar?

Motorin litre fiyatı illere göre farklılık göstermektedir. İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin fiyatı 55,87 TL, Anadolu Yakası’nda 55,69 TL’dir. Ankara’da motorin 56,95 TL, İzmir’de ise 57,20 TL seviyesindedir.

1 litre LPG ne kadar?

LPG fiyatları da şehir bazlı olarak değişmektedir. İstanbul Avrupa Yakası’nda LPG fiyatı 30,29 TL, Anadolu Yakası’nda 29.69 TL’dir. Ankara’da LPG 29,17 TL, İzmir’de ise 29,09 TL olarak uygulanmaktadır.

İstanbul akaryakıt fiyatları ne kadar?

İstanbul’da akaryakıt fiyatları Avrupa ve Anadolu Yakası’na göre farklılık göstermektedir. Avrupa Yakası’nda benzin 54,01 TL, motorin 55,87 TL, PO/gaz Otogaz ise 29,29 TL’dir. Anadolu Yakası’nda benzin 53,83 TL, motorin 55,69 TL, LPG ise 28,69 TL seviyesindedir.

Şehir şehir akaryakıt fiyatları nereden öğrenilir?

Şehir şehir akaryakıt fiyatları; benzin, mazot ve LPG için il bazında belirlenen güncel listeler üzerinden takip edilebilir. Akaryakıt fiyatları; dağıtım maliyetleri, vergi oranları ve lojistik giderlere göre iller arasında farklılık gösterebilir.

Akaryakıt fiyatları ne kadar?

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları şehir bazında değişmekle birlikte, benzin fiyatları ortalama 54–56 TL, motorin fiyatları 55–58 TL, LPG fiyatları ise 28–30 TL aralığında seyretmektedir.

LPG, mazot ve benzin fiyatları nasıl belirleniyor?

Akaryakıt fiyatları; uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru, ÖTV ve KDV gibi vergiler ile rafineri ve dağıtım maliyetleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Ayrıca şehirlerin lojistik konumu ve nakliye maliyetleri de fiyatlar üzerinde etkili olmaktadır.

En ucuz akaryakıt hangi ilde?

Güncel listeye göre en düşük akaryakıt fiyatları genellikle büyük limanlara ve rafinerilere yakın illerde görülmektedir. LPG fiyatlarında 28,49 TL ile Kocaeli ve Sakarya gibi iller öne çıkarken, benzin ve motorin fiyatlarında da Marmara Bölgesi illeri daha uygun seviyelerde yer almaktadır.