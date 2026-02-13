AKARYAKIT FİYATLARI: 13 Şubat 2026 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?

AKARYAKIT FİYATLARI | Benzin ve motorin güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken yurttaşlar benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor. Brent petrol fiyatlarında süren dalgalanma sebebiyle Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar değişkenlik gösterirken 13 Şubat 2026 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, benzin , motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? Akaryakıta, benzine, motorine, LPG'ye, mazota zam, indirim geldi mi? İşte 13 Şubat 2026 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları...

AKARYAKIT BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI Benzine 1,56 TL'lik dün gelen yeni zammın ardından ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 13 Şubat 2026 itibariyle şu şekilde: Benzin litre fiyatı: 57.96 TL

Motorin litre fiyatı: 58.44 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

13 ŞUBAT 2026 AKARYAKIT, BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATI ZAM, İNDİRİM GELDİ Mİ? 13 Şubat Cuma tarihi itibariyle benzine, motorine, LPG'ye zam ya da indirim gelmedi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde: Benzin Fiyatı İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 56.86 TL

İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 57.03 TL Motorin, Mazot Fiyatı İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 57.18 TL

İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 57.36 TL LPG Fiyatı İstanbul Anadolu Yakası LPG Fiyatı: 29.69 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG Fiyatı: 30.29 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI (TÜM ŞEHİRLER)

Şehir Benzin Motorin LPG ISTANBUL (AVRUPA) 57.03 TL/LT 57.76 TL/LT 30.29 TL/LT ISTANBUL (ANADOLU) 56.86 TL/LT 57.58 TL/LT 29.69 TL/LT ANKARA 57.96 TL/LT 58.87 TL/LT 30.17 TL/LT IZMIR 58.24 TL/LT 59.15 TL/LT 30.09 TL/LT ADANA 58.80 TL/LT 59.70 TL/LT 30.61 TL/LT ADIYAMAN 59.13 TL/LT 60.09 TL/LT 30.74 TL/LT AFYON 59.05 TL/LT 60.09 TL/LT 30.14 TL/LT AGRI 59.50 TL/LT 60.42 TL/LT 31.39 TL/LT AKSARAY 58.90 TL/LT 59.80 TL/LT 30.01 TL/LT AMASYA 58.59 TL/LT 59.47 TL/LT 30.79 TL/LT ANTALYA 59.15 TL/LT 60.19 TL/LT 30.34 TL/LT ARDAHAN 59.01 TL/LT 59.93 TL/LT 31.09 TL/LT ARTVIN 58.82 TL/LT 59.74 TL/LT 31.64 TL/LT AYDIN 58.49 TL/LT 59.40 TL/LT 30.24 TL/LT BALIKESIR 58.56 TL/LT 59.47 TL/LT 29.79 TL/LT BARTIN 58.29 TL/LT 59.01 TL/LT 29.85 TL/LT BATMAN 59.43 TL/LT 60.46 TL/LT 30.74 TL/LT BAYBURT 58.73 TL/LT 59.65 TL/LT 30.99 TL/LT BILECIK 57.92 TL/LT 58.64 TL/LT 29.69 TL/LT BINGOL 59.58 TL/LT 60.61 TL/LT 30.99 TL/LT BITLIS 59.58 TL/LT 60.61 TL/LT 30.81 TL/LT BOLU 58.01 TL/LT 58.73 TL/LT 30.00 TL/LT BURDUR 59.01 TL/LT 60.05 TL/LT 30.29 TL/LT BURSA 58.05 TL/LT 58.77 TL/LT 29.69 TL/LT CANAKKALE 58.59 TL/LT 59.50 TL/LT 29.89 TL/LT CANKIRI 58.36 TL/LT 59.28 TL/LT 30.40 TL/LT CORUM 58.54 TL/LT 59.46 TL/LT 30.34 TL/LT DENIZLI 58.73 TL/LT 59.64 TL/LT 29.99 TL/LT DIYARBAKIR 59.44 TL/LT 60.47 TL/LT 30.86 TL/LT DUZCE 57.87 TL/LT 58.59 TL/LT 29.85 TL/LT EDIRNE 58.10 TL/LT 59.02 TL/LT 30.39 TL/LT ELAZIG 59.57 TL/LT 60.60 TL/LT 30.61 TL/LT ERZINCAN 58.95 TL/LT 59.87 TL/LT 30.99 TL/LT ERZURUM 59.01 TL/LT 59.93 TL/LT 30.79 TL/LT ESKISEHIR 58.26 TL/LT 58.98 TL/LT 29.79 TL/LT GAZIANTEP 58.90 TL/LT 59.86 TL/LT 30.31 TL/LT GIRESUN 58.76 TL/LT 59.68 TL/LT 30.79 TL/LT GUMUSHANE 58.73 TL/LT 59.65 TL/LT 30.89 TL/LT HAKKARI 59.60 TL/LT 60.63 TL/LT 31.47 TL/LT HATAY 58.65 TL/LT 59.61 TL/LT 30.41 TL/LT IGDIR 59.51 TL/LT 60.43 TL/LT 31.39 TL/LT ISPARTA 59.03 TL/LT 60.07 TL/LT 30.24 TL/LT KAHRAMANMARAS 58.92 TL/LT 59.88 TL/LT 30.44 TL/LT KARABUK 58.31 TL/LT 59.03 TL/LT 29.85 TL/LT KARAMAN 58.86 TL/LT 59.76 TL/LT 30.71 TL/LT KARS 59.02 TL/LT 59.94 TL/LT 31.19 TL/LT KASTAMONU 58.65 TL/LT 59.57 TL/LT 30.85 TL/LT KAYSERI 58.98 TL/LT 59.88 TL/LT 30.11 TL/LT KILIS 58.67 TL/LT 59.63 TL/LT 30.61 TL/LT KIRIKKALE 58.25 TL/LT 59.17 TL/LT 30.02 TL/LT KIRKLARELI 58.09 TL/LT 59.01 TL/LT 30.29 TL/LT KIRSEHIR 58.29 TL/LT 59.21 TL/LT 30.12 TL/LT KOCAELI 57.43 TL/LT 58.15 TL/LT 29.49 TL/LT KONYA 59.00 TL/LT 59.99 TL/LT 30.21 TL/LT KUTAHYA 58.88 TL/LT 59.65 TL/LT 30.24 TL/LT MALATYA 59.14 TL/LT 60.10 TL/LT 30.77 TL/LT MANISA 58.31 TL/LT 59.22 TL/LT 30.14 TL/LT MARDIN 59.51 TL/LT 60.54 TL/LT 30.74 TL/LT MERSIN 58.80 TL/LT 59.70 TL/LT 30.91 TL/LT MUGLA 58.73 TL/LT 59.64 TL/LT 30.14 TL/LT MUS 59.58 TL/LT 60.61 TL/LT 31.08 TL/LT NEVSEHIR 58.88 TL/LT 59.78 TL/LT 30.21 TL/LT NIGDE 58.81 TL/LT 59.71 TL/LT 30.01 TL/LT ORDU 58.60 TL/LT 59.48 TL/LT 30.39 TL/LT OSMANIYE 58.66 TL/LT 59.62 TL/LT 30.74 TL/LT RIZE 58.71 TL/LT 59.63 TL/LT 30.89 TL/LT SAKARYA 57.72 TL/LT 58.44 TL/LT 29.59 TL/LT SAMSUN 58.58 TL/LT 59.46 TL/LT 30.39 TL/LT SANLIURFA 59.11 TL/LT 60.07 TL/LT 30.76 TL/LT SIIRT 59.50 TL/LT 60.53 TL/LT 30.94 TL/LT SINOP 58.63 TL/LT 59.51 TL/LT 30.89 TL/LT SIRNAK 59.58 TL/LT 60.61 TL/LT 31.05 TL/LT SIVAS 58.93 TL/LT 59.85 TL/LT 30.69 TL/LT TEKIRDAG 57.68 TL/LT 58.60 TL/LT 30.09 TL/LT TOKAT 58.64 TL/LT 59.52 TL/LT 30.89 TL/LT TRABZON 58.70 TL/LT 59.62 TL/LT 30.49 TL/LT TUNCELI 59.58 TL/LT 60.61 TL/LT 31.31 TL/LT USAK 58.73 TL/LT 59.64 TL/LT 30.25 TL/LT VAN 59.55 TL/LT 60.57 TL/LT 30.71 TL/LT YALOVA 57.73 TL/LT 58.45 TL/LT 29.59 TL/LT YOZGAT 58.63 TL/LT 59.55 TL/LT 30.32 TL/LT ZONGULDAK 58.23 TL/LT 58.95 TL/LT 30.25 TL/LT

1 litre benzin ne kadar?

Güncel akaryakıt fiyat listesine göre benzin fiyatları şehir bazında değişiklik göstermektedir. İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 54,01 TL, İstanbul Anadolu Yakası’nda ise 53,83 TL seviyesindedir. Ankara’da 54,91 TL, İzmir’de ise 55,20 TL olarak uygulanmaktadır.

1 litre mazot / motorin ne kadar?

Motorin litre fiyatı illere göre farklılık göstermektedir. İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin fiyatı 55,87 TL, Anadolu Yakası’nda 55,69 TL’dir. Ankara’da motorin 56,95 TL, İzmir’de ise 57,20 TL seviyesindedir.

1 litre LPG ne kadar?

LPG fiyatları da şehir bazlı olarak değişmektedir. İstanbul Avrupa Yakası’nda LPG fiyatı 30,29 TL, Anadolu Yakası’nda 29.69 TL’dir. Ankara’da LPG 29,17 TL, İzmir’de ise 29,09 TL olarak uygulanmaktadır.

İstanbul akaryakıt fiyatları ne kadar?

İstanbul’da akaryakıt fiyatları Avrupa ve Anadolu Yakası’na göre farklılık göstermektedir. Avrupa Yakası’nda benzin 54,01 TL, motorin 55,87 TL, PO/gaz Otogaz ise 29,29 TL’dir. Anadolu Yakası’nda benzin 53,83 TL, motorin 55,69 TL, LPG ise 28,69 TL seviyesindedir.

Şehir şehir akaryakıt fiyatları nereden öğrenilir?

Şehir şehir akaryakıt fiyatları; benzin, mazot ve LPG için il bazında belirlenen güncel listeler üzerinden takip edilebilir. Akaryakıt fiyatları; dağıtım maliyetleri, vergi oranları ve lojistik giderlere göre iller arasında farklılık gösterebilir.

Akaryakıt fiyatları ne kadar?

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları şehir bazında değişmekle birlikte, benzin fiyatları ortalama 54–56 TL, motorin fiyatları 55–58 TL, LPG fiyatları ise 28–30 TL aralığında seyretmektedir.

LPG, mazot ve benzin fiyatları nasıl belirleniyor?

Akaryakıt fiyatları; uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru, ÖTV ve KDV gibi vergiler ile rafineri ve dağıtım maliyetleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Ayrıca şehirlerin lojistik konumu ve nakliye maliyetleri de fiyatlar üzerinde etkili olmaktadır.

En ucuz akaryakıt hangi ilde?

Güncel listeye göre en düşük akaryakıt fiyatları genellikle büyük limanlara ve rafinerilere yakın illerde görülmektedir. LPG fiyatlarında 28,49 TL ile Kocaeli ve Sakarya gibi iller öne çıkarken, benzin ve motorin fiyatlarında da Marmara Bölgesi illeri daha uygun seviyelerde yer almaktadır.