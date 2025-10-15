AKARYAKIT FİYATLARI: 15 Ekim 2025 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?

Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 15 Ekim 2025 itibariyle şu şekilde:

Benzin, LPG fiyatlarına zam ya da indirim gelmedi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde:

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.