AKARYAKIT FİYATLARI: 16 Eylül 2024 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?

16 EYLÜL 2024 AKARYAKIT, BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATI ZAM, İNDİRİM GELDİ Mİ?

Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatlarında 16 Eylül 2024 itibariyle herhangi bir zam ya da indirim gelmedi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde:

Benzin Fiyatı

İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 41.40 TL

İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 41.52 TL

Motorin, Mazot Fiyatı

İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 41.67 TL

İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 41.74 TL

LPG Fiyatı