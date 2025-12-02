AKARYAKIT FİYATLARI: 2 Aralık 2025 benzine, motorine, LPG'ye zam ve ya indirim geldi mi?
Akaryakıt fiyatları 2 Aralık 2025 günü yeniden gündemin merkezine oturdu. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında zam ya da indirim olup olmadığı milyonlarca araç sahibinin merak konusu. Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik sonrası gözler bugün pompaya çevrildi. Peki 2 Aralık 2025 benzine zam var mı? Motorin fiyatları arttı mı, düştü mü? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’in güncel akaryakıt fiyatları…
2 ARALIK 2025 AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM
Yeni haftanın ilk işlem gününde sürücüler ve ticari araç sahipleri gözlerini akaryakıt pompa fiyatlarına çevirdi. Geçtiğimiz hafta benzine ve motorine gelen indirimlerin ardından, bu hafta fiyatlarda yeni bir değişiklik olup olmayacağı büyük bir merakla araştırılıyor.
Akaryakıta Zam ya da İndirim Var mı?
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre 2 Aralık 2025 Salı itibarıyla benzin ve motorin grubunda fiyatları etkileyecek yeni bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor. Küresel enerji piyasalarının sakin seyretmesi ve döviz kurundaki sınırlı hareketlilik nedeniyle fiyatların stabil kaldığı ifade ediliyor.
İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Akaryakıt Fiyatları (2 Aralık 2025)
|Yakıt Türü
|Avrupa Yakası
|Anadolu Yakası
|Benzin (TL/L)
|54,33 TL
|54,18 TL
|Motorin (TL/L)
|55,03 TL
|54,88 TL
|LPG (TL/L)
|27,71 TL
|27,08 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları (2 Aralık 2025)
- Benzin litre fiyatı: 55,19 TL
- Motorin litre fiyatı: 56,06 TL
- LPG litre fiyatı: 27,60 TL
İL BAZLI BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
Tabloda yer alan fiyatlar litre ya da kilogram bazındadır:
|Şehir
|Benzin
|Motorin
|LPG
|ISTANBUL (AVRUPA)
|54.37 TL/LT
|55.03 TL/LT
|27.71 TL/LT
|ISTANBUL (ANADOLU)
|54.22 TL/LT
|54.88 TL/LT
|27.08 TL/LT
|ANKARA
|55.23 TL/LT
|56.06 TL/LT
|27.60 TL/LT
|IZMIR
|55.55 TL/LT
|56.38 TL/LT
|27.53 TL/LT
|ADANA
|56.11 TL/LT
|56.95 TL/LT
|28.09 TL/LT
|ADIYAMAN
|56.44 TL/LT
|57.29 TL/LT
|28.22 TL/LT
|AFYON
|56.38 TL/LT
|57.29 TL/LT
|27.60 TL/LT
|AGRI
|56.63 TL/LT
|57.45 TL/LT
|28.72 TL/LT
|AKSARAY
|56.20 TL/LT
|57.04 TL/LT
|27.39 TL/LT
|AMASYA
|55.87 TL/LT
|56.68 TL/LT
|28.22 TL/LT
|ANTALYA
|56.50 TL/LT
|57.41 TL/LT
|27.78 TL/LT
|ARDAHAN
|56.35 TL/LT
|57.17 TL/LT
|28.52 TL/LT
|ARTVIN
|56.15 TL/LT
|56.97 TL/LT
|29.02 TL/LT
|AYDIN
|55.79 TL/LT
|56.62 TL/LT
|27.67 TL/LT
|BALIKESIR
|55.87 TL/LT
|56.70 TL/LT
|27.18 TL/LT
|BARTIN
|55.59 TL/LT
|56.22 TL/LT
|27.18 TL/LT
|BATMAN
|56.54 TL/LT
|57.42 TL/LT
|28.22 TL/LT
|BAYBURT
|56.05 TL/LT
|56.87 TL/LT
|28.32 TL/LT
|BILECIK
|55.23 TL/LT
|55.86 TL/LT
|27.08 TL/LT
|BINGOL
|56.58 TL/LT
|57.46 TL/LT
|28.47 TL/LT
|BITLIS
|56.66 TL/LT
|57.54 TL/LT
|28.29 TL/LT
|BOLU
|55.34 TL/LT
|55.97 TL/LT
|27.38 TL/LT
|BURDUR
|56.34 TL/LT
|57.25 TL/LT
|27.73 TL/LT
|BURSA
|55.36 TL/LT
|55.99 TL/LT
|27.08 TL/LT
|CANAKKALE
|55.92 TL/LT
|56.75 TL/LT
|27.28 TL/LT
|CANKIRI
|55.64 TL/LT
|56.46 TL/LT
|27.78 TL/LT
|CORUM
|55.88 TL/LT
|56.70 TL/LT
|27.72 TL/LT
|DENIZLI
|56.02 TL/LT
|56.85 TL/LT
|27.45 TL/LT
|DIYARBAKIR
|56.54 TL/LT
|57.42 TL/LT
|28.34 TL/LT
|DUZCE
|55.18 TL/LT
|55.81 TL/LT
|27.18 TL/LT
|EDIRNE
|55.40 TL/LT
|56.26 TL/LT
|27.71 TL/LT
|ELAZIG
|56.66 TL/LT
|57.54 TL/LT
|27.89 TL/LT
|ERZINCAN
|56.28 TL/LT
|57.10 TL/LT
|28.32 TL/LT
|ERZURUM
|56.34 TL/LT
|57.16 TL/LT
|28.12 TL/LT
|ESKISEHIR
|55.57 TL/LT
|56.20 TL/LT
|27.18 TL/LT
|GAZIANTEP
|56.24 TL/LT
|57.09 TL/LT
|27.79 TL/LT
|GIRESUN
|56.09 TL/LT
|56.91 TL/LT
|28.22 TL/LT
|GUMUSHANE
|56.05 TL/LT
|56.87 TL/LT
|28.32 TL/LT
|HAKKARI
|56.70 TL/LT
|57.58 TL/LT
|28.65 TL/LT
|HATAY
|55.97 TL/LT
|56.82 TL/LT
|27.89 TL/LT
|IGDIR
|56.63 TL/LT
|57.45 TL/LT
|28.72 TL/LT
|ISPARTA
|56.38 TL/LT
|57.29 TL/LT
|27.68 TL/LT
|KAHRAMANMARAS
|56.25 TL/LT
|57.10 TL/LT
|27.92 TL/LT
|KARABUK
|55.61 TL/LT
|56.24 TL/LT
|27.18 TL/LT
|KARAMAN
|56.18 TL/LT
|57.02 TL/LT
|28.19 TL/LT
|KARS
|56.36 TL/LT
|57.18 TL/LT
|28.62 TL/LT
|KASTAMONU
|55.97 TL/LT
|56.79 TL/LT
|28.28 TL/LT
|KAYSERI
|56.28 TL/LT
|57.12 TL/LT
|27.49 TL/LT
|KILIS
|55.98 TL/LT
|56.83 TL/LT
|28.09 TL/LT
|KIRIKKALE
|55.53 TL/LT
|56.35 TL/LT
|27.40 TL/LT
|KIRKLARELI
|55.37 TL/LT
|56.23 TL/LT
|27.71 TL/LT
|KIRSEHIR
|55.58 TL/LT
|56.40 TL/LT
|27.50 TL/LT
|KOCAELI
|54.72 TL/LT
|55.35 TL/LT
|26.88 TL/LT
|KONYA
|56.32 TL/LT
|57.27 TL/LT
|27.59 TL/LT
|KUTAHYA
|56.22 TL/LT
|56.90 TL/LT
|27.68 TL/LT
|MALATYA
|56.45 TL/LT
|57.30 TL/LT
|28.25 TL/LT
|MANISA
|55.62 TL/LT
|56.45 TL/LT
|27.58 TL/LT
|MARDIN
|56.58 TL/LT
|57.46 TL/LT
|28.22 TL/LT
|MERSIN
|56.11 TL/LT
|56.95 TL/LT
|28.39 TL/LT
|MUGLA
|56.05 TL/LT
|56.88 TL/LT
|27.58 TL/LT
|MUS
|56.61 TL/LT
|57.49 TL/LT
|28.56 TL/LT
|NEVSEHIR
|56.18 TL/LT
|57.02 TL/LT
|27.59 TL/LT
|NIGDE
|56.12 TL/LT
|56.96 TL/LT
|27.39 TL/LT
|ORDU
|55.88 TL/LT
|56.69 TL/LT
|27.82 TL/LT
|OSMANIYE
|55.97 TL/LT
|56.82 TL/LT
|28.22 TL/LT
|RIZE
|56.03 TL/LT
|56.85 TL/LT
|28.32 TL/LT
|SAKARYA
|55.02 TL/LT
|55.65 TL/LT
|26.98 TL/LT
|SAMSUN
|55.86 TL/LT
|56.67 TL/LT
|27.82 TL/LT
|SANLIURFA
|56.43 TL/LT
|57.28 TL/LT
|28.19 TL/LT
|SIIRT
|56.58 TL/LT
|57.46 TL/LT
|28.42 TL/LT
|SINOP
|55.92 TL/LT
|56.73 TL/LT
|28.32 TL/LT
|SIRNAK
|56.65 TL/LT
|57.53 TL/LT
|28.43 TL/LT
|SIVAS
|56.23 TL/LT
|57.05 TL/LT
|28.12 TL/LT
|TEKIRDAG
|54.98 TL/LT
|55.84 TL/LT
|27.51 TL/LT
|TOKAT
|55.93 TL/LT
|56.74 TL/LT
|28.32 TL/LT
|TRABZON
|56.02 TL/LT
|56.84 TL/LT
|27.92 TL/LT
|TUNCELI
|56.59 TL/LT
|57.47 TL/LT
|28.69 TL/LT
|USAK
|56.06 TL/LT
|56.89 TL/LT
|27.67 TL/LT
|VAN
|56.63 TL/LT
|57.45 TL/LT
|28.09 TL/LT
|YALOVA
|55.04 TL/LT
|55.67 TL/LT
|26.98 TL/LT
|YOZGAT
|55.92 TL/LT
|56.74 TL/LT
|27.70 TL/LT
|ZONGULDAK
|55.55 TL/LT
|56.18 TL/LT
|27.58 TL/LT
2 Aralık 2025’te benzine zam var mı?
Hayır. Bugün itibarıyla benzinde herhangi bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.
Motorine indirim geldi mi?
Hayır. Motorin fiyatlarında bugün için herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Akaryakıt fiyatları neden sürekli değişiyor?
Brent petrol fiyatı, dolar/TL kuru, vergiler ve rafineri maliyetleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen temel faktörlerdir.
İstanbul’da benzin fiyatı ne kadar?
2 Aralık 2025 itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin 54,33 TL, Anadolu Yakası’nda ise 54,18 TL’den satılıyor.
Hangi ilde akaryakıt daha ucuz?
Genel olarak İstanbul, üç büyük şehir arasında en düşük akaryakıt fiyatlarına sahip görünmektedir.