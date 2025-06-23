AKARYAKIT FİYATLARI: 23 Haziran 2025 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?

Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 23 Haziran 2025 itibariyle şu şekilde:

Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatlarına 23 Haziran Pazartesi günü itibarıyla zam ya da indirim gelmedi. Benzin ve motorin fiyatlarının geçtiğimiz günlerde art arda zamlanması sonrası tabelada yarın indirime gidileceği belirtiliyor. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde:

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.