AKARYAKIT FİYATLARI: 23 Şubat 2026 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?

AKARYAKIT FİYATLARI | Benzin ve motorin güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken yurttaşlar benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor. Brent petrol fiyatlarında süren dalgalanma sebebiyle Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar değişkenlik gösterirken 23 Şubat 2026 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, benzin , motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? Akaryakıta, benzine, motorine, LPG'ye, mazota zam, indirim geldi mi? İşte 23 Şubat 2026 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları...

AKARYAKIT BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 23 Şubat 2026 itibariyle şu şekilde: Benzin litre fiyatı: 58.01 TL

Motorin litre fiyatı: 58.93 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

23 ŞUBAT 2026 AKARYAKIT, BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATI ZAM, İNDİRİM GELDİ Mİ? 23 Şubat Pazartesi tarihi itibariyle benzine, motorine, LPG'ye zam ya da indirim gelmedi ancak Motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde: Benzin Fiyatı İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 56.92 TL

İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 57.03 TL Motorin, Mazot Fiyatı İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 57.67 TL

İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 57.84 TL LPG Fiyatı İstanbul Anadolu Yakası LPG Fiyatı: 29.69 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG Fiyatı: 30.29 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI (TÜM ŞEHİRLER)

Şehir Benzin Motorin/Mazot LPG/Otogaz ISTANBUL (AVRUPA) 54.00 TL/LT 54.86 TL/LT 29.29 TL/LT ISTANBUL (ANADOLU) 53.83 TL/LT 54.69 TL/LT 28.69 TL/LT ANKARA 54.90 TL/LT 55.94 TL/LT 29.17 TL/LT IZMIR 55.19 TL/LT 56.20 TL/LT 29.09 TL/LT ADANA 55.77 TL/LT 56.79 TL/LT 29.61 TL/LT ADIYAMAN 56.15 TL/LT 57.16 TL/LT 29.74 TL/LT AFYON 56.03 TL/LT 57.15 TL/LT 29.14 TL/LT AGRI 56.52 TL/LT 57.53 TL/LT 30.29 TL/LT AKSARAY 55.86 TL/LT 56.88 TL/LT 29.01 TL/LT AMASYA 55.51 TL/LT 56.51 TL/LT 29.79 TL/LT ANTALYA 56.17 TL/LT 57.26 TL/LT 29.34 TL/LT ARDAHAN 55.98 TL/LT 56.99 TL/LT 30.09 TL/LT ARTVIN 55.79 TL/LT 56.80 TL/LT 30.64 TL/LT AYDIN 55.45 TL/LT 56.46 TL/LT 29.24 TL/LT BALIKESIR 55.51 TL/LT 56.52 TL/LT 28.79 TL/LT BARTIN 55.23 TL/LT 56.05 TL/LT 28.85 TL/LT BATMAN 56.36 TL/LT 57.50 TL/LT 29.74 TL/LT BAYBURT 55.69 TL/LT 56.70 TL/LT 29.89 TL/LT BILECIK 54.86 TL/LT 55.68 TL/LT 28.69 TL/LT BINGOL 56.49 TL/LT 57.63 TL/LT 29.99 TL/LT BITLIS 56.49 TL/LT 57.63 TL/LT 29.81 TL/LT BOLU 54.96 TL/LT 55.78 TL/LT 29.00 TL/LT BURDUR 55.98 TL/LT 57.10 TL/LT 29.29 TL/LT BURSA 54.99 TL/LT 55.81 TL/LT 28.69 TL/LT CANAKKALE 55.53 TL/LT 56.54 TL/LT 28.89 TL/LT CANKIRI 55.30 TL/LT 56.34 TL/LT 29.40 TL/LT CORUM 55.53 TL/LT 56.57 TL/LT 29.34 TL/LT DENIZLI 55.69 TL/LT 56.70 TL/LT 28.99 TL/LT DIYARBAKIR 56.37 TL/LT 57.51 TL/LT 29.86 TL/LT DUZCE 54.82 TL/LT 55.64 TL/LT 28.85 TL/LT EDIRNE 55.04 TL/LT 56.08 TL/LT 29.39 TL/LT ELAZIG 56.49 TL/LT 57.63 TL/LT 29.51 TL/LT ERZINCAN 55.93 TL/LT 56.94 TL/LT 29.89 TL/LT ERZURUM 55.98 TL/LT 56.99 TL/LT 29.69 TL/LT ESKISEHIR 55.21 TL/LT 56.03 TL/LT 28.79 TL/LT GAZIANTEP 55.91 TL/LT 56.92 TL/LT 29.31 TL/LT GIRESUN 55.73 TL/LT 56.74 TL/LT 29.79 TL/LT GUMUSHANE 55.69 TL/LT 56.70 TL/LT 29.89 TL/LT HAKKARI 56.56 TL/LT 57.70 TL/LT 30.37 TL/LT HATAY 55.64 TL/LT 56.65 TL/LT 29.41 TL/LT IGDIR 56.53 TL/LT 57.54 TL/LT 30.29 TL/LT ISPARTA 56.03 TL/LT 57.15 TL/LT 29.24 TL/LT KAHRAMANMARAS 55.92 TL/LT 56.93 TL/LT 29.44 TL/LT KARABUK 55.25 TL/LT 56.07 TL/LT 28.85 TL/LT KARAMAN 55.83 TL/LT 56.85 TL/LT 29.71 TL/LT KARS 55.99 TL/LT 57.00 TL/LT 30.19 TL/LT KASTAMONU 55.62 TL/LT 56.66 TL/LT 29.85 TL/LT KAYSERI 55.94 TL/LT 56.96 TL/LT 29.11 TL/LT KILIS 55.66 TL/LT 56.67 TL/LT 29.61 TL/LT KIRIKKALE 55.19 TL/LT 56.23 TL/LT 29.02 TL/LT KIRKLARELI 55.01 TL/LT 56.05 TL/LT 29.29 TL/LT KIRSEHIR 55.23 TL/LT 56.27 TL/LT 29.12 TL/LT KOCAELI 54.35 TL/LT 55.17 TL/LT 28.49 TL/LT KONYA 55.99 TL/LT 57.09 TL/LT 29.21 TL/LT KUTAHYA 55.84 TL/LT 56.72 TL/LT 29.24 TL/LT MALATYA 56.16 TL/LT 57.17 TL/LT 29.77 TL/LT MANISA 55.26 TL/LT 56.27 TL/LT 29.14 TL/LT MARDIN 56.42 TL/LT 57.56 TL/LT 29.74 TL/LT MERSIN 55.75 TL/LT 56.77 TL/LT 29.91 TL/LT MUGLA 55.69 TL/LT 56.70 TL/LT 29.14 TL/LT MUS 56.49 TL/LT 57.63 TL/LT 30.08 TL/LT NEVSEHIR 55.84 TL/LT 56.86 TL/LT 29.21 TL/LT NIGDE 55.78 TL/LT 56.80 TL/LT 29.01 TL/LT ORDU 55.52 TL/LT 56.52 TL/LT 29.39 TL/LT OSMANIYE 55.65 TL/LT 56.66 TL/LT 29.74 TL/LT RIZE 55.67 TL/LT 56.68 TL/LT 29.89 TL/LT SAKARYA 54.65 TL/LT 55.47 TL/LT 28.59 TL/LT SAMSUN 55.50 TL/LT 56.50 TL/LT 29.39 TL/LT SANLIURFA 56.13 TL/LT 57.14 TL/LT 29.71 TL/LT SIIRT 56.41 TL/LT 57.55 TL/LT 29.94 TL/LT SINOP 55.54 TL/LT 56.54 TL/LT 29.89 TL/LT SIRNAK 56.49 TL/LT 57.63 TL/LT 30.05 TL/LT SIVAS 55.94 TL/LT 56.98 TL/LT 29.69 TL/LT TEKIRDAG 54.62 TL/LT 55.66 TL/LT 29.09 TL/LT TOKAT 55.57 TL/LT 56.57 TL/LT 29.89 TL/LT TRABZON 55.66 TL/LT 56.67 TL/LT 29.49 TL/LT TUNCELI 56.49 TL/LT 57.63 TL/LT 30.31 TL/LT USAK 55.70 TL/LT 56.71 TL/LT 29.24 TL/LT VAN 56.52 TL/LT 57.53 TL/LT 29.71 TL/LT YALOVA 54.66 TL/LT 55.48 TL/LT 28.59 TL/LT YOZGAT 55.58 TL/LT 56.62 TL/LT 29.32 TL/LT ZONGULDAK 55.17 TL/LT 55.99 TL/LT 29.25 TL/LT

1 litre benzin ne kadar?

Güncel akaryakıt fiyat listesine göre benzin fiyatları şehir bazında değişiklik göstermektedir. İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 56.92 TL, İstanbul Anadolu Yakası’nda ise 57.09 TL seviyesindedir. Ankara’da 58.01 TL, İzmir’de ise 58.28 TL olarak uygulanmaktadır.

1 litre mazot / motorin ne kadar?

Motorin litre fiyatı illere göre farklılık göstermektedir. İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin fiyatı 57.67 TL, Anadolu Yakası’nda 57.84 TL’dir. Ankara’da motorin 58.93 TL, İzmir’de ise 59,21 TL seviyesindedir.

1 litre LPG ne kadar?

LPG fiyatları da şehir bazlı olarak değişmektedir. İstanbul Avrupa Yakası’nda LPG fiyatı 29,69 TL, Anadolu Yakası’nda 30.29 TL’dir. Ankara’da LPG 30.17 TL, İzmir’de ise 30.09 TL olarak uygulanmaktadır.

İstanbul akaryakıt fiyatları ne kadar?

İstanbul’da akaryakıt fiyatları Avrupa ve Anadolu Yakası’na göre farklılık göstermektedir. Avrupa Yakası’nda benzin 57.09 TL, motorin 57.84 TL, PO/gaz Otogaz ise 30.29 TL’dir. Anadolu Yakası’nda benzin 56.92 TL, motorin 57.67 TL, LPG ise 29,69 TL seviyesindedir.

Şehir şehir akaryakıt fiyatları nereden öğrenilir?

Şehir şehir akaryakıt fiyatları; benzin, mazot ve LPG için il bazında belirlenen güncel listeler üzerinden takip edilebilir. Akaryakıt fiyatları; dağıtım maliyetleri, vergi oranları ve lojistik giderlere göre iller arasında farklılık gösterebilir.

Akaryakıt fiyatları ne kadar?

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları şehir bazında değişmekle birlikte, benzin fiyatları ortalama 56–59 TL, motorin fiyatları 58–60 TL, LPG fiyatları ise 29–31 TL aralığında seyretmektedir.

LPG, mazot ve benzin fiyatları nasıl belirleniyor?

Akaryakıt fiyatları; uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru, ÖTV ve KDV gibi vergiler ile rafineri ve dağıtım maliyetleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Ayrıca şehirlerin lojistik konumu ve nakliye maliyetleri de fiyatlar üzerinde etkili olmaktadır.

En ucuz akaryakıt hangi ilde?

Güncel listeye göre en düşük akaryakıt fiyatları genellikle büyük limanlara ve rafinerilere yakın illerde görülmektedir. LPG fiyatlarında 28,49 TL ile Kocaeli ve Sakarya gibi iller öne çıkarken, benzin ve motorin fiyatlarında da Marmara Bölgesi illeri daha uygun seviyelerde yer almaktadır.