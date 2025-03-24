AKARYAKIT FİYATLARI: 24 Mart 2025 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?

24 MART 2025 AKARYAKIT, BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATI ZAM, İNDİRİM GELDİ Mİ?

Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatlarına 24 Mart 2025 itibariyle zam ya da indirim gelmedi ancak yarın itibariyle benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş, 26 Mart Çarşamba günü motorine 1 lira 30 kuruş, 27 Mart Perşembe günü ise otogaza 65 kuruş zam bekleniyor. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde:

Benzin Fiyatı

İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 45.08 TL

İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 45.23 TL

Motorin, Mazot Fiyatı

İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 45.47 TL

İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 45.58 TL

LPG Fiyatı