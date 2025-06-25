AKARYAKIT FİYATLARI: 25 Haziran 2025 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?

AKARYAKIT FİYATLARI | Benzin ve motorin güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken yurttaşlar benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor. Brent petrol fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte süren dalgalanma sebebiyle Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar değişkenlik gösterirken 25 Haziran 2025 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, benzin , motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? Akaryakıta, benzine, motorine, LPG'ye, mazota zam, indirim geldi mi? İşte 25 Haziran 2025 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları...

AKARYAKIT BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 25 Haziran 2025 itibariyle şu şekilde: Benzin litre fiyatı: 52.16 TL

Motorin litre fiyatı: 53.92 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL 26 Haziran gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere Benzine 2.68 TL, Motorine 4.06 TL'lik bir indirim gelmesi bekleniyor.

25 HAZİRAN 2025 AKARYAKIT, BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATI ZAM, İNDİRİM GELDİ Mİ? Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatlarına 25 Haziran Pazartesi günü itibarıyla zam ya da indirim gelmedi. Benzin ve motorin fiyatlarının geçtiğimiz günlerde art arda zamlanması sonrası tabelada yarın indirime gidileceği belirtiliyor. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde: Benzin Fiyatı İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 51.35 TL

İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 51.50 TL Motorin, Mazot Fiyatı İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 52.97 TL

İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 53.09 TL LPG Fiyatı İstanbul Anadolu Yakası LPG Fiyatı: 24.49 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG Fiyatı: 25.09 TL