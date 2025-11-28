AKARYAKIT FİYATLARI: 28 Kasım 2025 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?

28 Kasım 2025 akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Hafta başında motorine gelen önemli indirimin ardından gözler yeniden benzin ve motorin fiyatlarında gerçekleşmesi beklenen değişikliklere çevrildi. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kuru hareketliliği, güncel benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ederken, akaryakıtta bu gece yarısı yeni bir indirim beklentisi gündemde.

28 KASIM 2025 AKARYAKITA BU GECE İNDİRİM GELİYOR MU?

Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısı itibarıyla yeni indirim yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre:

Benzin litre fiyatına: 73 kuruş indirim

litre fiyatına: Motorin (mazot) litre fiyatına: 2 lira 11 kuruş indirim

Hafta başında motorine yapılan 2 TL 44 kuruşluk indirim sonrası yeniden bir düşüş beklentisinin oluşması araç sahiplerinde umut yarattı. Benzin ve motorin fiyatlarındaki hareketlilik, ÖTV ve KDV oranlarıyla birlikte EPDK düzenlemelerine bağlı olarak sürekli değişiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (28 KASIM 2025)

Aşağıdaki tablo, Türkiye genelindeki şehir bazlı akaryakıt fiyatlarını göstermektedir. Fiyatlar, V/Max Kurşunsuz 95, V/Max Diesel, gazyağı, kalorifer yakıtı, %1 kükürtlü fuel oil ve LPG (otogaz) fiyatlarını içermektedir.

İl Bazlı Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları

Tabloda yer alan fiyatlar litre ya da kilogram bazındadır:

Şehir Benzin Motorin LPG ISTANBUL (AVRUPA) 54.37 TL/LT 55.03 TL/LT 27.71 TL/LT ISTANBUL (ANADOLU) 54.22 TL/LT 54.88 TL/LT 27.08 TL/LT ANKARA 55.23 TL/LT 56.06 TL/LT 27.60 TL/LT IZMIR 55.55 TL/LT 56.38 TL/LT 27.53 TL/LT ADANA 56.11 TL/LT 56.95 TL/LT 28.09 TL/LT ADIYAMAN 56.44 TL/LT 57.29 TL/LT 28.22 TL/LT AFYON 56.38 TL/LT 57.29 TL/LT 27.60 TL/LT AGRI 56.63 TL/LT 57.45 TL/LT 28.72 TL/LT AKSARAY 56.20 TL/LT 57.04 TL/LT 27.39 TL/LT AMASYA 55.87 TL/LT 56.68 TL/LT 28.22 TL/LT ANTALYA 56.50 TL/LT 57.41 TL/LT 27.78 TL/LT ARDAHAN 56.35 TL/LT 57.17 TL/LT 28.52 TL/LT ARTVIN 56.15 TL/LT 56.97 TL/LT 29.02 TL/LT AYDIN 55.79 TL/LT 56.62 TL/LT 27.67 TL/LT BALIKESIR 55.87 TL/LT 56.70 TL/LT 27.18 TL/LT BARTIN 55.59 TL/LT 56.22 TL/LT 27.18 TL/LT BATMAN 56.54 TL/LT 57.42 TL/LT 28.22 TL/LT BAYBURT 56.05 TL/LT 56.87 TL/LT 28.32 TL/LT BILECIK 55.23 TL/LT 55.86 TL/LT 27.08 TL/LT BINGOL 56.58 TL/LT 57.46 TL/LT 28.47 TL/LT BITLIS 56.66 TL/LT 57.54 TL/LT 28.29 TL/LT BOLU 55.34 TL/LT 55.97 TL/LT 27.38 TL/LT BURDUR 56.34 TL/LT 57.25 TL/LT 27.73 TL/LT BURSA 55.36 TL/LT 55.99 TL/LT 27.08 TL/LT CANAKKALE 55.92 TL/LT 56.75 TL/LT 27.28 TL/LT CANKIRI 55.64 TL/LT 56.46 TL/LT 27.78 TL/LT CORUM 55.88 TL/LT 56.70 TL/LT 27.72 TL/LT DENIZLI 56.02 TL/LT 56.85 TL/LT 27.45 TL/LT DIYARBAKIR 56.54 TL/LT 57.42 TL/LT 28.34 TL/LT DUZCE 55.18 TL/LT 55.81 TL/LT 27.18 TL/LT EDIRNE 55.40 TL/LT 56.26 TL/LT 27.71 TL/LT ELAZIG 56.66 TL/LT 57.54 TL/LT 27.89 TL/LT ERZINCAN 56.28 TL/LT 57.10 TL/LT 28.32 TL/LT ERZURUM 56.34 TL/LT 57.16 TL/LT 28.12 TL/LT ESKISEHIR 55.57 TL/LT 56.20 TL/LT 27.18 TL/LT GAZIANTEP 56.24 TL/LT 57.09 TL/LT 27.79 TL/LT GIRESUN 56.09 TL/LT 56.91 TL/LT 28.22 TL/LT GUMUSHANE 56.05 TL/LT 56.87 TL/LT 28.32 TL/LT HAKKARI 56.70 TL/LT 57.58 TL/LT 28.65 TL/LT HATAY 55.97 TL/LT 56.82 TL/LT 27.89 TL/LT IGDIR 56.63 TL/LT 57.45 TL/LT 28.72 TL/LT ISPARTA 56.38 TL/LT 57.29 TL/LT 27.68 TL/LT KAHRAMANMARAS 56.25 TL/LT 57.10 TL/LT 27.92 TL/LT KARABUK 55.61 TL/LT 56.24 TL/LT 27.18 TL/LT KARAMAN 56.18 TL/LT 57.02 TL/LT 28.19 TL/LT KARS 56.36 TL/LT 57.18 TL/LT 28.62 TL/LT KASTAMONU 55.97 TL/LT 56.79 TL/LT 28.28 TL/LT KAYSERI 56.28 TL/LT 57.12 TL/LT 27.49 TL/LT KILIS 55.98 TL/LT 56.83 TL/LT 28.09 TL/LT KIRIKKALE 55.53 TL/LT 56.35 TL/LT 27.40 TL/LT KIRKLARELI 55.37 TL/LT 56.23 TL/LT 27.71 TL/LT KIRSEHIR 55.58 TL/LT 56.40 TL/LT 27.50 TL/LT KOCAELI 54.72 TL/LT 55.35 TL/LT 26.88 TL/LT KONYA 56.32 TL/LT 57.27 TL/LT 27.59 TL/LT KUTAHYA 56.22 TL/LT 56.90 TL/LT 27.68 TL/LT MALATYA 56.45 TL/LT 57.30 TL/LT 28.25 TL/LT MANISA 55.62 TL/LT 56.45 TL/LT 27.58 TL/LT MARDIN 56.58 TL/LT 57.46 TL/LT 28.22 TL/LT MERSIN 56.11 TL/LT 56.95 TL/LT 28.39 TL/LT MUGLA 56.05 TL/LT 56.88 TL/LT 27.58 TL/LT MUS 56.61 TL/LT 57.49 TL/LT 28.56 TL/LT NEVSEHIR 56.18 TL/LT 57.02 TL/LT 27.59 TL/LT NIGDE 56.12 TL/LT 56.96 TL/LT 27.39 TL/LT ORDU 55.88 TL/LT 56.69 TL/LT 27.82 TL/LT OSMANIYE 55.97 TL/LT 56.82 TL/LT 28.22 TL/LT RIZE 56.03 TL/LT 56.85 TL/LT 28.32 TL/LT SAKARYA 55.02 TL/LT 55.65 TL/LT 26.98 TL/LT SAMSUN 55.86 TL/LT 56.67 TL/LT 27.82 TL/LT SANLIURFA 56.43 TL/LT 57.28 TL/LT 28.19 TL/LT SIIRT 56.58 TL/LT 57.46 TL/LT 28.42 TL/LT SINOP 55.92 TL/LT 56.73 TL/LT 28.32 TL/LT SIRNAK 56.65 TL/LT 57.53 TL/LT 28.43 TL/LT SIVAS 56.23 TL/LT 57.05 TL/LT 28.12 TL/LT TEKIRDAG 54.98 TL/LT 55.84 TL/LT 27.51 TL/LT TOKAT 55.93 TL/LT 56.74 TL/LT 28.32 TL/LT TRABZON 56.02 TL/LT 56.84 TL/LT 27.92 TL/LT TUNCELI 56.59 TL/LT 57.47 TL/LT 28.69 TL/LT USAK 56.06 TL/LT 56.89 TL/LT 27.67 TL/LT VAN 56.63 TL/LT 57.45 TL/LT 28.09 TL/LT YALOVA 55.04 TL/LT 55.67 TL/LT 26.98 TL/LT YOZGAT 55.92 TL/LT 56.74 TL/LT 27.70 TL/LT ZONGULDAK 55.55 TL/LT 56.18 TL/LT 27.58 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, birçok ekonomik ve küresel faktör nedeniyle sık sık değişiklik göstermektedir. İşte fiyatları etkileyen başlıca unsurlar:

1. Brent Petrol Fiyatları

Küresel piyasalarda Brent petrol varil fiyatındaki artış veya düşüş, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

2. Döviz Kuru

Dolar/TL ve Euro/TL kurları arttığında, akaryakıt maliyetleri yükseliyor.

3. Vergilendirme Yapısı

ÖTV ve KDV oranları, akaryakıt fiyatlarının önemli bir bölümünü oluşturuyor.

4. EPDK Düzenlemeleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt dağıtım ve rafineri fiyatlandırma süreçlerini belirli kurallara göre düzenliyor.

Benzine 28 Kasım 2025'te indirim var mı?

Evet, bu gece benzinin litre fiyatına 73 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Motorine indirim ne kadar olacak?

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısı 2 lira 11 kuruş indirim gelmesi tahmin ediliyor.

Akaryakıt fiyatları neden sık değişiyor?

Petrol fiyatları, döviz kuru, vergi yapısı ve küresel piyasa koşulları akaryakıt fiyatlarının günlük olarak değişmesine neden oluyor.

Şehirler arasında akaryakıt fiyatı neden farklı?

Lojistik maliyetler, vergi farkları ve dağıtım şirketlerinin uygulamaları şehirler arası fiyat değişikliğine yol açıyor.