AKARYAKIT FİYATLARI: 28 Kasım 2025 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında yani benzin, motorin, lpg, mazot fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 28 Kasım akaryakıt, benzin, motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Peki geçtiğimiz dönem önce motorine sonra ise benzine zam gelmesinin ardından; benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? İşte 28 Kasım 2025 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları!
28 Kasım 2025 akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Hafta başında motorine gelen önemli indirimin ardından gözler yeniden benzin ve motorin fiyatlarında gerçekleşmesi beklenen değişikliklere çevrildi. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kuru hareketliliği, güncel benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ederken, akaryakıtta bu gece yarısı yeni bir indirim beklentisi gündemde.
28 KASIM 2025 AKARYAKITA BU GECE İNDİRİM GELİYOR MU?
Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısı itibarıyla yeni indirim yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre:
- Benzin litre fiyatına: 73 kuruş indirim
- Motorin (mazot) litre fiyatına: 2 lira 11 kuruş indirim
Hafta başında motorine yapılan 2 TL 44 kuruşluk indirim sonrası yeniden bir düşüş beklentisinin oluşması araç sahiplerinde umut yarattı. Benzin ve motorin fiyatlarındaki hareketlilik, ÖTV ve KDV oranlarıyla birlikte EPDK düzenlemelerine bağlı olarak sürekli değişiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (28 KASIM 2025)
Aşağıdaki tablo, Türkiye genelindeki şehir bazlı akaryakıt fiyatlarını göstermektedir. Fiyatlar, V/Max Kurşunsuz 95, V/Max Diesel, gazyağı, kalorifer yakıtı, %1 kükürtlü fuel oil ve LPG (otogaz) fiyatlarını içermektedir.
İl Bazlı Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları
Tabloda yer alan fiyatlar litre ya da kilogram bazındadır:
|Şehir
|Benzin
|Motorin
|LPG
|ISTANBUL (AVRUPA)
|54.37 TL/LT
|55.03 TL/LT
|27.71 TL/LT
|ISTANBUL (ANADOLU)
|54.22 TL/LT
|54.88 TL/LT
|27.08 TL/LT
|ANKARA
|55.23 TL/LT
|56.06 TL/LT
|27.60 TL/LT
|IZMIR
|55.55 TL/LT
|56.38 TL/LT
|27.53 TL/LT
|ADANA
|56.11 TL/LT
|56.95 TL/LT
|28.09 TL/LT
|ADIYAMAN
|56.44 TL/LT
|57.29 TL/LT
|28.22 TL/LT
|AFYON
|56.38 TL/LT
|57.29 TL/LT
|27.60 TL/LT
|AGRI
|56.63 TL/LT
|57.45 TL/LT
|28.72 TL/LT
|AKSARAY
|56.20 TL/LT
|57.04 TL/LT
|27.39 TL/LT
|AMASYA
|55.87 TL/LT
|56.68 TL/LT
|28.22 TL/LT
|ANTALYA
|56.50 TL/LT
|57.41 TL/LT
|27.78 TL/LT
|ARDAHAN
|56.35 TL/LT
|57.17 TL/LT
|28.52 TL/LT
|ARTVIN
|56.15 TL/LT
|56.97 TL/LT
|29.02 TL/LT
|AYDIN
|55.79 TL/LT
|56.62 TL/LT
|27.67 TL/LT
|BALIKESIR
|55.87 TL/LT
|56.70 TL/LT
|27.18 TL/LT
|BARTIN
|55.59 TL/LT
|56.22 TL/LT
|27.18 TL/LT
|BATMAN
|56.54 TL/LT
|57.42 TL/LT
|28.22 TL/LT
|BAYBURT
|56.05 TL/LT
|56.87 TL/LT
|28.32 TL/LT
|BILECIK
|55.23 TL/LT
|55.86 TL/LT
|27.08 TL/LT
|BINGOL
|56.58 TL/LT
|57.46 TL/LT
|28.47 TL/LT
|BITLIS
|56.66 TL/LT
|57.54 TL/LT
|28.29 TL/LT
|BOLU
|55.34 TL/LT
|55.97 TL/LT
|27.38 TL/LT
|BURDUR
|56.34 TL/LT
|57.25 TL/LT
|27.73 TL/LT
|BURSA
|55.36 TL/LT
|55.99 TL/LT
|27.08 TL/LT
|CANAKKALE
|55.92 TL/LT
|56.75 TL/LT
|27.28 TL/LT
|CANKIRI
|55.64 TL/LT
|56.46 TL/LT
|27.78 TL/LT
|CORUM
|55.88 TL/LT
|56.70 TL/LT
|27.72 TL/LT
|DENIZLI
|56.02 TL/LT
|56.85 TL/LT
|27.45 TL/LT
|DIYARBAKIR
|56.54 TL/LT
|57.42 TL/LT
|28.34 TL/LT
|DUZCE
|55.18 TL/LT
|55.81 TL/LT
|27.18 TL/LT
|EDIRNE
|55.40 TL/LT
|56.26 TL/LT
|27.71 TL/LT
|ELAZIG
|56.66 TL/LT
|57.54 TL/LT
|27.89 TL/LT
|ERZINCAN
|56.28 TL/LT
|57.10 TL/LT
|28.32 TL/LT
|ERZURUM
|56.34 TL/LT
|57.16 TL/LT
|28.12 TL/LT
|ESKISEHIR
|55.57 TL/LT
|56.20 TL/LT
|27.18 TL/LT
|GAZIANTEP
|56.24 TL/LT
|57.09 TL/LT
|27.79 TL/LT
|GIRESUN
|56.09 TL/LT
|56.91 TL/LT
|28.22 TL/LT
|GUMUSHANE
|56.05 TL/LT
|56.87 TL/LT
|28.32 TL/LT
|HAKKARI
|56.70 TL/LT
|57.58 TL/LT
|28.65 TL/LT
|HATAY
|55.97 TL/LT
|56.82 TL/LT
|27.89 TL/LT
|IGDIR
|56.63 TL/LT
|57.45 TL/LT
|28.72 TL/LT
|ISPARTA
|56.38 TL/LT
|57.29 TL/LT
|27.68 TL/LT
|KAHRAMANMARAS
|56.25 TL/LT
|57.10 TL/LT
|27.92 TL/LT
|KARABUK
|55.61 TL/LT
|56.24 TL/LT
|27.18 TL/LT
|KARAMAN
|56.18 TL/LT
|57.02 TL/LT
|28.19 TL/LT
|KARS
|56.36 TL/LT
|57.18 TL/LT
|28.62 TL/LT
|KASTAMONU
|55.97 TL/LT
|56.79 TL/LT
|28.28 TL/LT
|KAYSERI
|56.28 TL/LT
|57.12 TL/LT
|27.49 TL/LT
|KILIS
|55.98 TL/LT
|56.83 TL/LT
|28.09 TL/LT
|KIRIKKALE
|55.53 TL/LT
|56.35 TL/LT
|27.40 TL/LT
|KIRKLARELI
|55.37 TL/LT
|56.23 TL/LT
|27.71 TL/LT
|KIRSEHIR
|55.58 TL/LT
|56.40 TL/LT
|27.50 TL/LT
|KOCAELI
|54.72 TL/LT
|55.35 TL/LT
|26.88 TL/LT
|KONYA
|56.32 TL/LT
|57.27 TL/LT
|27.59 TL/LT
|KUTAHYA
|56.22 TL/LT
|56.90 TL/LT
|27.68 TL/LT
|MALATYA
|56.45 TL/LT
|57.30 TL/LT
|28.25 TL/LT
|MANISA
|55.62 TL/LT
|56.45 TL/LT
|27.58 TL/LT
|MARDIN
|56.58 TL/LT
|57.46 TL/LT
|28.22 TL/LT
|MERSIN
|56.11 TL/LT
|56.95 TL/LT
|28.39 TL/LT
|MUGLA
|56.05 TL/LT
|56.88 TL/LT
|27.58 TL/LT
|MUS
|56.61 TL/LT
|57.49 TL/LT
|28.56 TL/LT
|NEVSEHIR
|56.18 TL/LT
|57.02 TL/LT
|27.59 TL/LT
|NIGDE
|56.12 TL/LT
|56.96 TL/LT
|27.39 TL/LT
|ORDU
|55.88 TL/LT
|56.69 TL/LT
|27.82 TL/LT
|OSMANIYE
|55.97 TL/LT
|56.82 TL/LT
|28.22 TL/LT
|RIZE
|56.03 TL/LT
|56.85 TL/LT
|28.32 TL/LT
|SAKARYA
|55.02 TL/LT
|55.65 TL/LT
|26.98 TL/LT
|SAMSUN
|55.86 TL/LT
|56.67 TL/LT
|27.82 TL/LT
|SANLIURFA
|56.43 TL/LT
|57.28 TL/LT
|28.19 TL/LT
|SIIRT
|56.58 TL/LT
|57.46 TL/LT
|28.42 TL/LT
|SINOP
|55.92 TL/LT
|56.73 TL/LT
|28.32 TL/LT
|SIRNAK
|56.65 TL/LT
|57.53 TL/LT
|28.43 TL/LT
|SIVAS
|56.23 TL/LT
|57.05 TL/LT
|28.12 TL/LT
|TEKIRDAG
|54.98 TL/LT
|55.84 TL/LT
|27.51 TL/LT
|TOKAT
|55.93 TL/LT
|56.74 TL/LT
|28.32 TL/LT
|TRABZON
|56.02 TL/LT
|56.84 TL/LT
|27.92 TL/LT
|TUNCELI
|56.59 TL/LT
|57.47 TL/LT
|28.69 TL/LT
|USAK
|56.06 TL/LT
|56.89 TL/LT
|27.67 TL/LT
|VAN
|56.63 TL/LT
|57.45 TL/LT
|28.09 TL/LT
|YALOVA
|55.04 TL/LT
|55.67 TL/LT
|26.98 TL/LT
|YOZGAT
|55.92 TL/LT
|56.74 TL/LT
|27.70 TL/LT
|ZONGULDAK
|55.55 TL/LT
|56.18 TL/LT
|27.58 TL/LT
AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, birçok ekonomik ve küresel faktör nedeniyle sık sık değişiklik göstermektedir. İşte fiyatları etkileyen başlıca unsurlar:
1. Brent Petrol Fiyatları
Küresel piyasalarda Brent petrol varil fiyatındaki artış veya düşüş, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
2. Döviz Kuru
Dolar/TL ve Euro/TL kurları arttığında, akaryakıt maliyetleri yükseliyor.
3. Vergilendirme Yapısı
ÖTV ve KDV oranları, akaryakıt fiyatlarının önemli bir bölümünü oluşturuyor.
4. EPDK Düzenlemeleri
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt dağıtım ve rafineri fiyatlandırma süreçlerini belirli kurallara göre düzenliyor.
Benzine 28 Kasım 2025'te indirim var mı?
Evet, bu gece benzinin litre fiyatına 73 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
Motorine indirim ne kadar olacak?
Motorinin litre fiyatına bu gece yarısı 2 lira 11 kuruş indirim gelmesi tahmin ediliyor.
Akaryakıt fiyatları neden sık değişiyor?
Petrol fiyatları, döviz kuru, vergi yapısı ve küresel piyasa koşulları akaryakıt fiyatlarının günlük olarak değişmesine neden oluyor.
Şehirler arasında akaryakıt fiyatı neden farklı?
Lojistik maliyetler, vergi farkları ve dağıtım şirketlerinin uygulamaları şehirler arası fiyat değişikliğine yol açıyor.