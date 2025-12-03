AKARYAKIT FİYATLARI: 3 Aralık 2025 benzine, motorine, LPG'ye zam ve ya indirim geldi mi?

3 Aralık 2025 Çarşamba günü akaryakıt fiyatları yeniden merak konusu oldu. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığı araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Brent petrol fiyatlarındaki son dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını yeniden Türkiye’nin en çok aranan gündem maddelerinden biri haline getirdi. Peki bugün benzine, motorine zam mı var, indirim mi? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’in 3 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları…

3 ARALIK 2025 AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Yeni haftanın ilk işlem gününde sürücüler ve ticari araç sahipleri gözlerini akaryakıt pompa fiyatlarına çevirdi. Geçtiğimiz hafta benzine ve motorine gelen indirimlerin ardından, bu hafta fiyatlarda yeni bir değişiklik olup olmayacağı büyük bir merakla araştırılıyor.

Akaryakıta Zam ya da İndirim Var mı?

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre 3 Aralık 2025 Çarşamba itibarıyla benzin ve motorin grubunda fiyatları etkileyecek yeni bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor. Küresel enerji piyasalarının sakin seyretmesi ve döviz kurundaki sınırlı hareketlilik nedeniyle fiyatların stabil kaldığı ifade ediliyor.

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Akaryakıt Fiyatları (3 Aralık 2025)

Yakıt Türü Avrupa Yakası Anadolu Yakası Benzin (TL/L) 54,33 TL 54,18 TL Motorin (TL/L) 55,03 TL 54,88 TL LPG (TL/L) 27,71 TL 27,08 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları (3 Aralık 2025)

Benzin litre fiyatı: 55,19 TL

Motorin litre fiyatı: 56,06 TL

LPG litre fiyatı: 27,60 TL

İL BAZLI BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

Tabloda yer alan fiyatlar litre ya da kilogram bazındadır:

Şehir Benzin Motorin LPG ISTANBUL (AVRUPA) 54.37 TL/LT 55.03 TL/LT 27.71 TL/LT ISTANBUL (ANADOLU) 54.22 TL/LT 54.88 TL/LT 27.08 TL/LT ANKARA 55.23 TL/LT 56.06 TL/LT 27.60 TL/LT IZMIR 55.55 TL/LT 56.38 TL/LT 27.53 TL/LT ADANA 56.11 TL/LT 56.95 TL/LT 28.09 TL/LT ADIYAMAN 56.44 TL/LT 57.29 TL/LT 28.22 TL/LT AFYON 56.38 TL/LT 57.29 TL/LT 27.60 TL/LT AGRI 56.63 TL/LT 57.45 TL/LT 28.72 TL/LT AKSARAY 56.20 TL/LT 57.04 TL/LT 27.39 TL/LT AMASYA 55.87 TL/LT 56.68 TL/LT 28.22 TL/LT ANTALYA 56.50 TL/LT 57.41 TL/LT 27.78 TL/LT ARDAHAN 56.35 TL/LT 57.17 TL/LT 28.52 TL/LT ARTVIN 56.15 TL/LT 56.97 TL/LT 29.02 TL/LT AYDIN 55.79 TL/LT 56.62 TL/LT 27.67 TL/LT BALIKESIR 55.87 TL/LT 56.70 TL/LT 27.18 TL/LT BARTIN 55.59 TL/LT 56.22 TL/LT 27.18 TL/LT BATMAN 56.54 TL/LT 57.42 TL/LT 28.22 TL/LT BAYBURT 56.05 TL/LT 56.87 TL/LT 28.32 TL/LT BILECIK 55.23 TL/LT 55.86 TL/LT 27.08 TL/LT BINGOL 56.58 TL/LT 57.46 TL/LT 28.47 TL/LT BITLIS 56.66 TL/LT 57.54 TL/LT 28.29 TL/LT BOLU 55.34 TL/LT 55.97 TL/LT 27.38 TL/LT BURDUR 56.34 TL/LT 57.25 TL/LT 27.73 TL/LT BURSA 55.36 TL/LT 55.99 TL/LT 27.08 TL/LT CANAKKALE 55.92 TL/LT 56.75 TL/LT 27.28 TL/LT CANKIRI 55.64 TL/LT 56.46 TL/LT 27.78 TL/LT CORUM 55.88 TL/LT 56.70 TL/LT 27.72 TL/LT DENIZLI 56.02 TL/LT 56.85 TL/LT 27.45 TL/LT DIYARBAKIR 56.54 TL/LT 57.42 TL/LT 28.34 TL/LT DUZCE 55.18 TL/LT 55.81 TL/LT 27.18 TL/LT EDIRNE 55.40 TL/LT 56.26 TL/LT 27.71 TL/LT ELAZIG 56.66 TL/LT 57.54 TL/LT 27.89 TL/LT ERZINCAN 56.28 TL/LT 57.10 TL/LT 28.32 TL/LT ERZURUM 56.34 TL/LT 57.16 TL/LT 28.12 TL/LT ESKISEHIR 55.57 TL/LT 56.20 TL/LT 27.18 TL/LT GAZIANTEP 56.24 TL/LT 57.09 TL/LT 27.79 TL/LT GIRESUN 56.09 TL/LT 56.91 TL/LT 28.22 TL/LT GUMUSHANE 56.05 TL/LT 56.87 TL/LT 28.32 TL/LT HAKKARI 56.70 TL/LT 57.58 TL/LT 28.65 TL/LT HATAY 55.97 TL/LT 56.82 TL/LT 27.89 TL/LT IGDIR 56.63 TL/LT 57.45 TL/LT 28.72 TL/LT ISPARTA 56.38 TL/LT 57.29 TL/LT 27.68 TL/LT KAHRAMANMARAS 56.25 TL/LT 57.10 TL/LT 27.92 TL/LT KARABUK 55.61 TL/LT 56.24 TL/LT 27.18 TL/LT KARAMAN 56.18 TL/LT 57.02 TL/LT 28.19 TL/LT KARS 56.36 TL/LT 57.18 TL/LT 28.62 TL/LT KASTAMONU 55.97 TL/LT 56.79 TL/LT 28.28 TL/LT KAYSERI 56.28 TL/LT 57.12 TL/LT 27.49 TL/LT KILIS 55.98 TL/LT 56.83 TL/LT 28.09 TL/LT KIRIKKALE 55.53 TL/LT 56.35 TL/LT 27.40 TL/LT KIRKLARELI 55.37 TL/LT 56.23 TL/LT 27.71 TL/LT KIRSEHIR 55.58 TL/LT 56.40 TL/LT 27.50 TL/LT KOCAELI 54.72 TL/LT 55.35 TL/LT 26.88 TL/LT KONYA 56.32 TL/LT 57.27 TL/LT 27.59 TL/LT KUTAHYA 56.22 TL/LT 56.90 TL/LT 27.68 TL/LT MALATYA 56.45 TL/LT 57.30 TL/LT 28.25 TL/LT MANISA 55.62 TL/LT 56.45 TL/LT 27.58 TL/LT MARDIN 56.58 TL/LT 57.46 TL/LT 28.22 TL/LT MERSIN 56.11 TL/LT 56.95 TL/LT 28.39 TL/LT MUGLA 56.05 TL/LT 56.88 TL/LT 27.58 TL/LT MUS 56.61 TL/LT 57.49 TL/LT 28.56 TL/LT NEVSEHIR 56.18 TL/LT 57.02 TL/LT 27.59 TL/LT NIGDE 56.12 TL/LT 56.96 TL/LT 27.39 TL/LT ORDU 55.88 TL/LT 56.69 TL/LT 27.82 TL/LT OSMANIYE 55.97 TL/LT 56.82 TL/LT 28.22 TL/LT RIZE 56.03 TL/LT 56.85 TL/LT 28.32 TL/LT SAKARYA 55.02 TL/LT 55.65 TL/LT 26.98 TL/LT SAMSUN 55.86 TL/LT 56.67 TL/LT 27.82 TL/LT SANLIURFA 56.43 TL/LT 57.28 TL/LT 28.19 TL/LT SIIRT 56.58 TL/LT 57.46 TL/LT 28.42 TL/LT SINOP 55.92 TL/LT 56.73 TL/LT 28.32 TL/LT SIRNAK 56.65 TL/LT 57.53 TL/LT 28.43 TL/LT SIVAS 56.23 TL/LT 57.05 TL/LT 28.12 TL/LT TEKIRDAG 54.98 TL/LT 55.84 TL/LT 27.51 TL/LT TOKAT 55.93 TL/LT 56.74 TL/LT 28.32 TL/LT TRABZON 56.02 TL/LT 56.84 TL/LT 27.92 TL/LT TUNCELI 56.59 TL/LT 57.47 TL/LT 28.69 TL/LT USAK 56.06 TL/LT 56.89 TL/LT 27.67 TL/LT VAN 56.63 TL/LT 57.45 TL/LT 28.09 TL/LT YALOVA 55.04 TL/LT 55.67 TL/LT 26.98 TL/LT YOZGAT 55.92 TL/LT 56.74 TL/LT 27.70 TL/LT ZONGULDAK 55.55 TL/LT 56.18 TL/LT 27.58 TL/LT

3 Aralık 2025’te benzine zam var mı?

Hayır. Bugün itibarıyla benzinde herhangi bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.

Motorine indirim geldi mi?

Hayır. Motorin fiyatlarında bugün için herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Akaryakıt fiyatları neden sürekli değişiyor?

Brent petrol fiyatı, dolar/TL kuru, vergiler ve rafineri maliyetleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen temel faktörlerdir.

İstanbul’da benzin fiyatı ne kadar?

3 Aralık 2025 itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin 54,33 TL, Anadolu Yakası’nda ise 54,18 TL’den satılıyor.

Hangi ilde akaryakıt daha ucuz?

Genel olarak İstanbul, üç büyük şehir arasında en düşük akaryakıt fiyatlarına sahip görünmektedir.