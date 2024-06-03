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AKARYAKIT FİYATLARI: 3 Haziran 2024 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı

AKARYAKIT FİYATLARI | Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 3 Haziran akaryakıt, benzin, motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Peki, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? İşte 3 Haziran 2024 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları

BirBilgi
  • 03.06.2024 10:01
  • Giriş: 03.06.2024 10:01
  • Güncelleme: 03.06.2024 10:01
AKARYAKIT FİYATLARI: 3 Haziran 2024 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı
AKARYAKIT FİYATLARI | Benzin ve motorin güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken yurttaşlar benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor. Brent petrol fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte süren dalgalanma sebebiyle Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar değişkenlik gösterirken 3 Haziran 2024 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? İşte 3 Haziran 2024 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları...

Akaryakıt benzin, motorin, LPG Fiyatları

Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 3 Haziran 2024 itibariyle şu şekilde:

  • Benzin litre fiyatı: 42.44 TL
  • Motorin litre fiyatı: 41.23 TL
  • LPG litre fiyatı: 21.17 TL

3 Haziran 2024 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı 3 Haziran 2024 itibariyle İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde:

  • İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 41.56 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 40.20 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası LPG Fiyatı: 20.63 TL
  • İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 41.35 TL
  • İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 40.19 TL
  • İstanbul Avrupa Yakası LPG Fiyatı: 21.17 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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