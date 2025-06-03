AKARYAKIT FİYATLARI: 3 Haziran 2025 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?

AKARYAKIT FİYATLARI | Benzin ve motorin güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken yurttaşlar benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor. Brent petrol fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte süren dalgalanma sebebiyle Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar değişkenlik gösterirken 3 Haziran 2025 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, benzin , motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? Akaryakıta, benzine, motorine, LPG'ye, mazota zam, indirim geldi mi? İşte 3 Haziran 2025 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları...

AKARYAKIT BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 3 Haziran 2025 itibariyle şu şekilde: Benzin litre fiyatı: 47.43 TL

Motorin litre fiyatı: 46.94 TL

LPG litre fiyatı: 26.09 TL BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR Motorin fiyatlarına 6 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira, benzine ise 5 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş indirim bekleniyor.

3 HAZİRAN 2025 AKARYAKIT, BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATI ZAM, İNDİRİM GELDİ Mİ? Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatlarına 3 Haziran Salı günü itibarıyla zam ya da indirim gelmedi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde: Benzin Fiyatı İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 46.65 TL

İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 46.79 TL Motorin, Mazot Fiyatı İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 45.96 TL

İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 46.07 TL LPG Fiyatı İstanbul Anadolu Yakası LPG Fiyatı: 25.59 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG Fiyatı: 26.19 TL