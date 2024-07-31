AKARYAKIT FİYATLARI: 31 Temmuz 2024 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 31 Temmuz akaryakıt, benzin, motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Peki, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? İşte 31 Temmuz 2024 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları

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