AKARYAKIT FİYATLARI: 4 Haziran 2024 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı
AKARYAKIT FİYATLARI | Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 4 Haziran akaryakıt, benzin, motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Peki, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? İşte 4 Haziran 2024 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları
Akaryakıt benzin, motorin, LPG Fiyatları
Ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 4 Haziran 2024 itibariyle şu şekilde:
- Benzin litre fiyatı: 42.44 TL
- Motorin litre fiyatı: 41.43 TL
- LPG litre fiyatı: 21.17 TL
4 Haziran 2024 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı
Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı 4 Haziran 2024 itibariyle İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde:
- İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 41.56 TL
- İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 40.35 TL
- İstanbul Anadolu Yakası LPG Fiyatı: 20.64 TL
- İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 41.45 TL
- İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 40.44 TL
- İstanbul Avrupa Yakası LPG Fiyatı: 21.17 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.