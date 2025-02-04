AKARYAKIT FİYATLARI: 4 Şubat 2025 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?

4 ŞUBAT 2025 AKARYAKIT, BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATI ZAM, İNDİRİM GELDİ Mİ?

Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatlarına 4 Şubat 2025 itibariyle herhangi bir zam ya da indirim gelmedi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde:

Benzin Fiyatı

İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 46.07 TL

İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 46.22 TL

Motorin, Mazot Fiyatı

İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 46.34 TL

İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 46.45 TL

LPG Fiyatı