AKARYAKIT FİYATLARI: 7 Kasım 2024 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?

7 KASIM 2024 AKARYAKIT, BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATI ZAM, İNDİRİM GELDİ Mİ?

Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatlarına 7 Kasım 2024 itibariyle herhangi bir zam ya da indirim gelmedi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde:

Benzin Fiyatı

İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 42.74 TL

İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 42.86 TL

Motorin, Mazot Fiyatı

İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 42.71 TL

İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 42.77 TL

LPG Fiyatı