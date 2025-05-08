AKARYAKIT FİYATLARI: 8 Mayıs 2025 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?

8 MAYIS 2025 AKARYAKIT, BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATI ZAM, İNDİRİM GELDİ Mİ?

Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatlarına 8 Mayıs 2025 tarihi itibariyle herhangi bir zam ya da indirim gerçekleşmedi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde:

Benzin Fiyatı

İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 45.00 TL

İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 45.15 TL

Motorin, Mazot Fiyatı

İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 44.08 TL

İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 44.20 TL

LPG Fiyatı