Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi

Akaryakıt fiyatlarına bir kez daha zam geldi. 25 Ekim’deki 3 liralık artışın ardından, petrol piyasasındaki dalgalanmalar motorin fiyatlarını yeniden yukarı çekti.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre, dün gece yarısı yapılan 2 lira 7 kuruşluk zam sonrası motorinin litresi bazı illerde 60 liraya ulaştı.

Son haftalarda petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

25 Ekim’de yapılan 3 liralık zammın ardından bu kez motorin fiyatları bir kez daha yükseldi.

Motorinin litre fiyatına 2 lira 7 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıtıldı. Böylece birçok şehirde motorin fiyatları 60 liraya dayandı.

İSTANBUL'DA MOTORİN 57 LİRAYI GEÇTİ

İstanbul’da akaryakıt fiyatları, son zamla birlikte dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.

Avrupa Yakası: Benzin 53,65 TL, Motorin 57,55 TL, LPG 27,71 TL

Anadolu Yakası: Benzin 53,50 TL, Motorin 57,43 TL, LPG 27,08 TL

Böylece İstanbul genelinde motorin litre fiyatı 57 liranın üzerine çıkarken, benzin fiyatı 54 liraya dayandı

Ankara'da motorinin litresi 59 liraya dayandı

Benzin: 54,57 TL

Motorin: 58,61 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir'de fiyatlar Ankara'yı geçti

Benzin: 54,90 TL

Motorin: 58,94 TL

LPG: 27,53 TL

Bu rakamlarla birlikte Ege Bölgesi’nde motorin fiyatı 59 lirayı aşmaya çok yaklaştı.