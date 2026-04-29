Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum: 29 Nisan 2026 Motorin, Benzin, LPG Fiyatları

Akaryakıt fiyatları bir kez daha gündemin zirvesine yerleşti. Son yapılan zamların ardından sürücüler “motorin ne kadar oldu?”, “benzine indirim gelecek mi?” sorularına yanıt arıyor. Özellikle döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilerken, 29 Nisan 2026 itibarıyla güncel fiyat listesi netleşti.

MOTORİN VE BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

Hafta başından itibaren beklenen fiyat artışı en son dün sabah tabelalara yansımıştı. Yapılan son düzenlemeye göre:

Motorin (mazot) fiyatına litre başına 2,28 TL zam

Benzin fiyatına litre başına 95 kuruş zam

Bu artışlar dün itibarıyla pompaya yansıdı. Sektör kaynaklarından şu an için yeni bir indirim beklentisi bulunmuyor.

29 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Büyükşehirlerde Güncel Fiyatlar

Şehir Benzin (TL/LT) Motorin (TL/LT) LPG (TL/LT) İstanbul (Avrupa) 63.74 71.64 34.99 İstanbul (Anadolu) 63.60 71.50 34.39 Ankara 64.71 72.76 34.87 İzmir 64.99 73.03 34.79 Adana 65.54 73.59 35.31

Türkiye Genelinde Dikkat Çeken Fiyatlar

En yüksek motorin fiyatı: Hakkari – 74.49 TL

En düşük motorin fiyatı: Kocaeli – 72.00 TL

En yüksek benzin fiyatı: Hakkari – 66.33 TL

En düşük benzin fiyatı: Kocaeli – 64.16 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimin arkasında iki temel faktör bulunuyor:

Brent petrol fiyatlarının küresel piyasalardaki hareketi

Döviz kurundaki yükseliş veya düşüş

Bu iki değişken, Türkiye’de pompa fiyatlarını doğrudan etkileyerek zam veya indirim olarak tüketiciye yansıyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Şu an için sektör temsilcilerinden yeni bir indirim sinyali gelmiş değil. Ancak piyasalarda yaşanacak ani değişimler doğrultusunda fiyatlarda yeniden düzenleme yapılabilir.

Motorine ne kadar zam geldi?

Motorine litre başına dün itibariyle geçerli olmak üzere 2,28 TL zam yapıldı.

Benzin fiyatı ne kadar arttı?

Benzin fiyatına litre başına 95 kuruş zam Salı günü tabelaya yansıdı.

İstanbul’da motorin kaç TL?

İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin 71.64 TL, Anadolu Yakası’nda 71.50 TL seviyesinde.

LPG fiyatları ne kadar?

LPG fiyatları şehirlere göre değişmekle birlikte yaklaşık 34-36 TL aralığında bulunuyor.

Akaryakıt fiyatları düşecek mi?

Şu an için resmi bir indirim açıklaması bulunmuyor. Fiyatlar Brent petrol ve döviz kuruna göre değişebilir.

29 Nisan 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış, sürücüler üzerindeki maliyet baskısını artırdı. Özellikle motorin fiyatındaki sert yükseliş dikkat çekerken, önümüzdeki günlerde küresel piyasalardaki gelişmeler fiyatların yönünü belirleyecek.