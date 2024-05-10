Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem: 15 Mayıs'ta başlıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanmamasına yönelik kararı 15 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK), akaryakıt fiyatlarına yönelik "fiyat farkı" uygulaması 15 Mayıs itibarıyla başlayacak.

Uygulamaya yönelik değerlendirmelerde bulunan Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Kayseri Bölge Başkanı İbrahim Polat, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından alınan kararla benzin ve mazotta katkılı yakıt olarak geçen ürünlerin tek fiyat üzerinden satılacağını anımsattı.

Alınan kararla katkılı yakıtların tek ürün olarak görüleceğini ve tek fiyat üzerinden satılacağını söyleyen Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) geçtiğimiz günlerde aldığı kurul kararı ile birlikte katkılı yakıtlarla katkısız yakıtların fiyatlarının tek uygulanmasına yönelik bir karar verdi. Bu kararla birlikte şu anda sadece mazot ve benzine uygulanacak. Esasında ürünün çeşitliliği devam ediyor ama fiyat politikası olarak mazot tek fiyat, sonrasında da benzin tek fiyat olarak uygulama olacak. 15 Mayıs itibarıyla da yürürlüğe girecek. Bu aralarda da benzin, motorin ve LPG’de bir düşüş gerçekleşiyor. Çünkü döviz kurunda geriye doğru bir etkileşim var. Brent petrol de zirveye çıkmıştı, 92 dolarlar seviyesine gelmişti ama şu anda 87 dolar civarlarında. Brent petrol ve döviz kurunun etkisi ile birlikte de yakıt fiyatları da bu gidişle düşmeye devam edecek. EPDK’nın kurul kararına bizim etki etmemiz ya da karışmamız mümkün değildir. Çünkü bu onların kendi içerisinde aldığı bir karardır ama aynı zamanda da şu şekilde olmaya başladı; bu katkılı yakıtların arasında 3-5 kuruş bir fark oluyordu. EPDK bunların hepsini tek ürün olarak gördüğü için yani benzini ve mazotu tek ürün olarak gördüğü için ikisinde de farklı ürünü satabilirsin ama aynı fiyat üzerinden satacaksın diye bir kurul kararı yayınladı. Bize de buna uymak düşer."





