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Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü

Bolu’da bir akaryakıt istasyonunun 3 katlı ofisinde çıkan yangın, istasyona sıçramadan söndürüldü. Facianın eşiğinden dönülen yangında, 3 katlı ofisin 2 katı küle döndü.

Güncel
  • 27.05.2024 23:56
  • Giriş: 27.05.2024 23:56
  • Güncelleme: 27.05.2024 23:57
Kaynak: iHA
Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü
FOTOĞRAF: İHA

Bolu’da bir akaryakıt istasyonunun 3 katlı ofisinde çıkan yangın, istasyona sıçramadan söndürüldü. Facianın eşiğinden dönülen yangında, 3 katlı ofisin 2 katı küle döndü.
Yangın, D-100 karayolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde akaryakıt istasyonunun yanında bulunan 3 katlı ofiste yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, binanın 2 katını tamamen saran yangını akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürdü. Yangında 3 katlı ofisin 2 katı kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı.

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