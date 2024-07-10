Akaryakıt, pazarı vurdu

Akaryakıta gelen zamlar her şeyden çok gıda fiyatlarını etkiliyor. Son yapılan zamların girdi fiyatlarına yansımasıyla pazardaki gıda fiyatlarında artış yaşandı. Durumdan hem esnaf hem tüketici mağdur.

Ekonomi Servisi

Akaryakıta üst üste gelen zamlar, pazar esnafının tezgahına da yansıdı. Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde semt pazarında esnaflık yapan Mustafa Yaşar, fasulyeyi 100 liraya sattığını akaryakıt zammı olmasaydı 80 liraya satacağını ifade etti.

Pazarcı esnaf şöyle konuştu:

Fettullah Üçtepe: "Akaryakıta gelen son zamdan biz olumsuz etkileniyoruz, pazarcı olarak. Mallarımızı hallerden gidip alıp geliyoruz. Adana gibi, Mersin gibi yerlerden. Arabaların yakıtına fazladan 500 lira, 700 lira fark bindiği için mahsullere ister itemez yansıyor.’’

Pazarcı Mustafa Yaşar: "Akaryakıt fiyatları, sebzeye koyduğumuz fiyatları illaki etkiliyor. Normalde kavunun tanesini 50 liraya veriyoruz mesela, bu olmasaydı 40 liraya verecektik. Zam olmasaydı fasulye 80 liraya verilirdi şimdi fasulye 100 lira."

"ALACAĞIMIN ÜÇTE BİRİNİ ALIYORUM ANCAK"

Alışverişe pazara gelen bir vatandaş ise "Fiyatlar gerçekten çok yüksek. Fasulye 100 lira olmuş, iki hafta önce 50 liraydı " derken, başka bir vatandaş, ''Alacağımın üçte birini alıyorum ancak. Hepsini alamıyoruz" diye dert yandı.

Emekli Hüseyin Güneş ise "Paramız yetişmiyor. Aldığımız para kaç lira? 10 bin lira ile ne yaparsın sen? Araştırıyorum soruyorum nerde ucuz bulursam oradan alıyorum’’ dedi.

Sinop’ta da yurttaşlar, akaryakıta sürekli gelen zamlardan ve hayat pahalılığından yakındı. Esnaf Sinan Ergen, şöyle konuştu: “2020 yılında Samsun’a 320 liraya gidip geliyordum. 2024 yılında aracımla 900 liraya gidip geliyorum. Samsun 300 kilometrelik bir yol. Sinop’un dışına bile çıkamaz hale geldik. Ben esnaflık yapıyorum ve ülkenin iyiye gittiğini düşünmüyorum. Bir an önce erken seçim yapılmalı. Her geçen sene daha da kötüye gittiğimizi görüyorum.” Esnaf Ahmet Kavazak ise, “Yakıta gelen zam herkesi otomatik olarak etkiliyor. Sinop’a turizm ve eğitim şehri diyoruz. Bu ekonomik şartlardan dolayı buraya ne gelen var ne de giden. Esnaf arkadaşlar haklı. Çünkü bugün aldığı ürünü yarın hangi fiyata koyacağını bilemiyor. Esnafın iki dakikada bir zam yapma gücü yok ama hükümet 10 dakikada bir zamları yerleştiriyor.