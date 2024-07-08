Akaryakıt yükselince esnaf güncelleme istedi

Ekonomi Servisi

Malatya’da minibüsçü esnafı, Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından zam kararının alınmamasına tepki gösterdi. Esnaflar, Malatya Büyükşehir Belediyesi önüne minibüsleri ile gelerek kontak kapattı.

Artan yakıt giderleri karşısında çevre illerin tamamında artışa gidildiğini belirten minibüsçüler Malatya’da da Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından fiyatlarının güncellenmesini istedi. Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce yaptığı konuşmada UKOME toplantısında taleplerin karara bağlanacağını ifade ederek alınacak kararın esnafı memnun edeceğini umduğunu söyledi.