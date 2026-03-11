Akaryakıt zamları frenlenemiyor

ABD-İsrail'in İran'ı hedef alan saldırılarıyla bölgenin ateş topuna dönmesi ekonomiyi vurmaya devam ediyor.

Saldırı altındaki İran'ın, enerji ticareti için kilit konumda olan ülkenin güneyindeki Hürmüz Boğazı'nı kapatması fiyatları katladı. Henüz piyasada arz krizi bulunmamasına rağmen savaş ortamı ve belirsizliklerin yarattığı spekülatif artışlar Türkiye'de de pompaya yansıdı.

Tüm bu gelişmelerin ardından, döviz krizinin meydana geldiği 2018 yılından bu yana ilk kez uygulamaya konulan eşel mobil sisteminin hayata geçmesi de zamları durduramadı. Araç sahipleri, lojistik sektörü ve çiftçiler akaryakıta gelen zamlarla sarsılırken zamların gıda sektöründe de zincirleme etki yaratması bekleniyor. Bugünden itibaren de benzine 80 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Önceki gece de akaryakıta zam gelmiş, söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle karşılanmıştı.

Zammın benzinde 0,43 TL'si motorinde ise 0,58 TL'si pompaya yansıdı. Zamlardan İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 60,32 TL, motorin litre fiyatı 65,28 TL ve LPG litre fiyatı 30,49 TL oldu. Ankara'da benzinin litre fiyatı 61,28 lira olurken, motorin 66,39 ve LPG de 30,37 lira oldu. İzmir'de ise benzinin litre fiyatı 61,56 TL'ye motorinin litre fiyatı 66,67 liraya ve LPG de 30,29 liraya yükseldi. Fiyatların, bugünden itibaren tekrar artması bekleniyor. Geçen hafta da motorin grubuna 3,11 TL, benzine 92 kuruş zam gelmişti.

MERKEZ REZERVİ13 MİLYAR DOLAR ERİDİ

Bu arada Reuters, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerindeki erimeyi yazdı. Buna göre Merkez’in rezervi, 13 milyar dolar eridi. Döviz satışları önceki haftanın son gününde de devam etti. Reuters’in hesaplamalarına başvurduğu bankacılar, 6 Mart ile biten haftada İran gerilimiyle toplam rezervin 12,5 milyar azalışla 197,5 milyar dolara gerilediğini hesapladı. Hesaplamalara göre, net rezerv geçen hafta 13 milyar dolar düşüşle 79 milyar dolara indi. Ayrıca swap hariç net rezerv 14 milyar dolar düşüşle 65 milyar dolara geriledi. Bankacılar TCMB’nin geçen haftaki döviz satışının 13 milyar dolarlık bölümünün geçen haftaki bilançoya yansıdığını belirtirken cuma günü piyasa kapanışına yakın yapılan satışların da en az 5 milyar dolar olduğunu, bu tutarın da bu haftaki bilançoya yansıyacağını söylediler.