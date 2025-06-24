Akaryakıt zamları pazar fiyatlarına yansıdı

İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından akaryakıt fiyatlarında yükseliş yaşandı. İran’la doğrudan petrol ticareti yapmayan Türkiye, dolaylı yollarla gerçekleşen enerji akışındaki aksamadan etkilenerek pompaya yansıyan zamlarla karşı karşıya kaldı.

Mazot fiyatlarına son bir haftada gelen ve toplamda 8,5 lirayı bulan artış, çiftçinin maliyetini doğrudan artırırken bu durum pazardaki ve market raflarındaki ürün fiyatlarına da yansıdı.

ANKA’ya konuşan Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki semt pazarındaki bir esnaf, "Mazot zamları etkilemez mi? 10 liraya sattığımız malı 15 liraya satıyoruz şimdi. Vatandaş da alamıyor, alım güçleri yok. Satamazsak biz de perişanız" dedi.

Başka bir esnaf ise, "Ürünlerin şu an üzerine koyamıyoruz. Zaten satamıyoruz ki. Fiyatlar yerinde yüksek, maliyetler arttı ama üzerine koyamıyoruz. İnsanların alım gücü yok" diye konuştu.

Pazara alışverişe gelen diğer ilçe sakinleri de fiyatların pahalılığından dert yandı.