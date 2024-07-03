Akaryakıt zammına tepki: İşe koşarak mı gidelim?

Ekonomi Servisi

Temmuz ayıyla birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamları gündemden düşmüyor. İlk zam yüzde 38 oranıyla elektriğe yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) bugün açıklanacak. TÜİK’in açıklamasından sonra akaryakıt, alkol ve sigara ürünlerinin ÖTV maktu tutarlarına yaklaşık yüzde 20 oranında otomatik zam yapılacak. ÜFE’nin yüzde 20 artması halinde ÖTV tutarları benzinde 11.34 liraya, motorinde 10.63 liraya çıkacak.

ÖTV üzerinden bir de Katma Değer Vergisi (KDV) alındığı için vergi yükü benzinde 2.27 liraya, motorinde 2.13 liraya çıkacak. Böylece benzinin litresi 42.40 TL’den 44.67 TL’ye, motorinin litresi ise 42.51 TL’den 44.64 TL’ye yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış önlenemezken Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, LPG’ye gelen 1 lira 76 kuruşluk zamma tepki gösterdi. Aracına LPG almaya gelen bir vatandaş, “Her gün zam, bugün zam, yarın zam, ne yapacağız? Kontağı bırakıp arabaları devlete teslim edeceğiz. İş yerine koşarak mı gideceğiz” dedi. Başka bir vatandaş ise tepkisini şöyle dile getirdi: “Bu zamlar nedir kardeşim? Tarlaya gidemiyoruz, bağa gidemiyoruz, çarşıya gidemiyoruz. Yayan tarlaya gidiyorum arabayı bırakıp. Yarın da zam geliyor o zaman kontağı bırakıp kapatalım, hep bırakalım arabaları. Ne olacak bu işler? Milletin sırtına bindiler.” Bir emekli da vatandaş “Ne bu kadar zam? Mazota zam, gaza zam. Her gün zam, bugün zam, yarın zam ne yapacağız?” diye konuştu.