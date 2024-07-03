Akaryakıta bugün ÖTV zammı geliyor
Akaryakıtta gözler bugün açıklanacak enflasyon rakamları sonrası yapılacak ÖTV zammına çevrildi. Benzine 2 lira 247 kuruş, motorine 2 lira 13 kuruş, otogaza 1 lira 80 kuruş civarlarında zam bekleniyor.
Geçtiğimiz hafta başında benzine ve motorine gelen Benzine 2 TL, Motorine ise 1,68 TL zam gelmişti. Cumartesi günü ise yine her iki akaryakıta da 13'er kuruş zam pompaya yansımıştı.
Dün geceden itibaren LPG'ye 1 lira 75 kuruş zam yapıldı.
Gözler ise bugün açıklanacak enflasyon rakamları sonrası yapılacak ÖTV zammına çevrildi.
Ekonomi çevrelerinin yaptığı enflasyon tahminlerine göre; TÜİK'in açıklayacağı veri sonrası benzine 2 lira 247 kuruş, motorine 2 lira 13 kuruş, otogaza 1 lira 80 kuruş civarlarında zam bekleniyor.
GÜNCEL AKATYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin fiyatı: 42.36 TL
İstanbul Anadolu Yakası’nda motorin litre fiyatı: 42.46 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası’nda 22.80 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin fiyatı: 42.49 TL
İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin litre fiyatı: 42.53 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası’nda 22.90 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara’da benzin litre fiyatı: 43.49 TL
Ankara’da motorin litre fiyatı: 43.56 TL
Ankara’da LPG litre fiyatı: 22.95 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir’de benzin litre fiyatı: 43.84 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 43.96 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 23.02 TL