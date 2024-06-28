Akaryakıta çifte zam

Benzin ve motorin grubunda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 13 kuruş zam gelecek.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor.

NTV'de yer alan habere göre, 29 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin grubuna 13 kuruş zam gelecek.

Fiyat artışı rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



• İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.34 liradan satılıyor.



• Benzinin litresi ise ortalama 42.26 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.