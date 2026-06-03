Akaryakıta çifte zam: Tabela değişti!

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Akaryakıt fiyatları Brent petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle değişmeye devam ediyor.

Dün benzin, motorin ve LPG'ye gelen indirimin sonrası bugün de zam geldi.

Benzinin litre fiyatına 3 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 47 kuruş zam yapıldı. Bu son zamla birlikte İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 63,45 TL seviyesine yükseldi.

Motorinin litre fiyatına ise 98 kuruş zam gerçekleşti. İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 66,30 TL'ye çıktı.

İşte güncel benzin ve motorin fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 63.45 TL

Motorin: 66.31 TL

LPG: 31.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 63.31 TL

Motorin: 66.17 TL

LPG: 31.39 TL

Ankara:

Benzin: 64.42 TL

Motorin: 67.44 TL

LPG: 31.97 TL

İzmir:

Benzin: 64.70 TL

Motorin: 67.71 TL

LPG: 56.60 TL