Akaryakıta gelen zamlar nakliyeciyi zora soktu

Ekonomi Servisi

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı kriziyle artan akaryakıt fiyatlarına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Motorine gelen rekor zamlarla birlikte tabelalar 86-87 lirayı görmesinin ardında düşüşe geçse de 76-80 lira arasında seyreden mazot, araç sahiplerinin tepkileriyle karşılaşıyor. Akaryakıttaki zamlar en çok nakliye sektörünü olumsuz etkilerken Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı’nda bekleyen şoförler duruma tepki gösterdi.

TIR şoförü Engin Altunkaya, etkilenenin yalnızca işçi, emekçi kesim olduğunu belirterek şunları söyledi: "Etkilenen biz oluyoruz, başka kimse değil. Taksileri bu durum fazla etkilemez; etkilenecek olan biziz. Yola çıkın, bir tane TIR geçiyor mu, bakın sağa sola. Vergi bizde, cezalar bizde, mazot farkı bizde; her şey bizde. Nakliye de aynı şekilde düştü. Eskiden Kars’a giderken 950 liraya çalışıyorduk, şimdi aldığımız zamlar da yetersiz kalıyor. Mazotta küçük bir fark oluyordu. Yukarıdakiler bunu ne kadar düşünüyor bilmiyoruz ama biz bu şekilde devam edemeyiz."

NAKLİYE ZAMLARI YETERSİZ

Ağrılı TIR şoförü Yunus Gündoğdu, mazota zam gelse de nakliyeye gelmediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Gündoğdu, “"25 senedir TIR şoförüyüm. Bizim için değişen pek bir şey yok. Uluslararası taşımacılıkta dolar üzerinden çalışıyoruz ama yakıta zam gelince kiralara da zam geliyor. Yurt içinde çalışanlar için durum çok zor. Zaten mazot pahalı, kiralar düşük olduğu için yurt içinde çalışamıyoruz. Mazota zam geliyor ama nakliye fiyatları değişmiyor. Bu durumda kâr düşüyor. Örneğin mazota yüzde 5 zam geliyorsa, nakliyeye en fazla yüzde 1 zam yapılıyor. Bu da gerçek bir zam sayılmaz. Aradaki fark çok büyük. Gittikçe zarar ediyoruz. Masraflar sürekli artıyor. Bir öğün yemek 500 liradan aşağı değil. Otoban, HGS derken şu an sadece vergiye ve mazota çalışıyoruz. Birikim yapmamız mümkün değil" dedi.

Iğdırlı TIR şoförü Halim Baydar, artan yakıt, ceza ve otoban maliyetlerine rağmen nakliye ücretlerinin yerinde saydığını belirterek, sektörün çıkmaza girdiğini söyledi. Baydar, şu ifadeleri kullandı: "Yakıta gelen zamlar bizi çok etkiliyor, ancak nakliye ücretlerinde artış yok. Bu yüzden perişan haldeyiz. TIR'cıların çoğu araçlarını İstanbul’da park etmiş durumda, çalıştırmıyor. Şoför ücretlerine, cezalara, yakıta ve otoban ücretlerine yetişemiyoruz. Üstelik otoban geçişlerinden dolayı hesaplarımıza bloke konulmuş durumda; hesaplarımızı kullanamıyoruz. Vergi dairesi de aynı şekilde hesaplarımıza bloke koymuş. Bu durum hiç iyiye gitmiyor. Yetkililere sesleniyoruz ama sesimizi duyan yok. Kendi kendimize konuşuyor, sadece kendimiz duyuyoruz."