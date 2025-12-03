Akaryakıta tabela değişimi: LPG’de artış bekleniyor
Brent petrol, döviz kuru ve vergilerdeki artışların etkisiyle LPG’ye perşembe gününden itibaren 70 kuruş zam bekleniyor.
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki yükseliş ve vergi yüklerinin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam hazırlığı daha var.
Gazeteci Olcay Aydilek, LPG’ye perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 70 kuruş zam beklendiğini duyurdu.
Zammın pompaya yansımasıyla birlikte yurttaşın ulaşım maliyetinin bir kez daha artacağı belirtiliyor. Güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle;
İstanbul – Avrupa Yakası:
- Benzin: 54,33 TL
- Motorin: 55,03 TL
- LPG: 27,71 TL
İstanbul – Anadolu Yakası:
- Benzin: 54,18 TL
- Motorin: 54,88 TL
- LPG: 27,08 TL
Ankara:
- Benzin: 55,19 TL
- Motorin: 56,06 TL
- LPG: 27,60 TL
İZMİR:
- Benzin: 55,51 TL
- Motorin: 56,38 TL
- LPG: 27,53 TL