Akaryakıta tabela değişimi: LPG’de artış bekleniyor

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki yükseliş ve vergi yüklerinin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam hazırlığı daha var.

Gazeteci Olcay Aydilek, LPG’ye perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 70 kuruş zam beklendiğini duyurdu.

Zammın pompaya yansımasıyla birlikte yurttaşın ulaşım maliyetinin bir kez daha artacağı belirtiliyor. Güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle;

İstanbul – Avrupa Yakası:

Benzin: 54,33 TL

Motorin: 55,03 TL

LPG: 27,71 TL

İstanbul – Anadolu Yakası:

Benzin: 54,18 TL

Motorin: 54,88 TL

LPG: 27,08 TL

Ankara:

Benzin: 55,19 TL

Motorin: 56,06 TL

LPG: 27,60 TL

İZMİR: