Akaryakıta ve alkole zam ihtimali

Ekonomi Servisi

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, “Cumhurbaşkanı tarafından aksi yönde karar alınıp Resmi Gazetede yayımlanmazsa 3 Temmuz 2025 itibariyle akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde otomatik ÖTV artışı olacak” dedi.

Bingöl, “Aksi bir karar alınmazsa 3 Temmuz’da akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerindeki ÖTV tutarları en iyimser tahminle %12,92 artacaktır. Haziran ayı ÜFE artışı %1 bile olsa; benzinde 2 lira 2 kuruş, motorinde 1 lira 89 kuruş ÖTV+KDV artışı olacaktır” dedi. Temmuz 2023’te alınan kararla öncesinde alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde yapılan 6 aylık otomatik artışa akaryakıt ürünleri eklenmişti.