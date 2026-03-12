Akaryakıta yine zam geliyor

Küresel petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış gündeme geldi.

Sektör kaynaklarına göre bu gece yarısından itibaren motorin ve benzine zam yapılması bekleniyor.

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre; motorinin litre fiyatına 3 lira 4 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 1 lira 88 kuruş zam öngörülüyor. Ancak uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle zamların tamamı pompa fiyatlarına yansımayacak.

Eşel mobil sistemi kapsamında zammın yaklaşık yüzde 75’lik kısmı Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanacak. Bu nedenle pompa fiyatlarına yansıyacak artışın motorinde 76 kuruş, benzinde ise 47 kuruş olması bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 60.39 TL

Motorin litre fiyatı: 64.16 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 60.23 TL

Motorin litre fiyatı: 64.00 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 61.35 TL

Motorin litre fiyatı: 65.27 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 61.63 TL

Motorin litre fiyatı: 65.55 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL