Akaryakıtta artış sürüyor: Benzine zam bekleniyor

Küresel enerji piyasalarındaki değişimler yerel akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Benzin fiyatlarına perşembe günü 1,55 TL zam gelmesi bekleniyor.

Küresel piyasalarda akaryakıt fiyatlarını belirleyen önemli göstergelerden biri olan Cenova piyasasında yaşanan artış, Türkiye’de pompa fiyatlarına yansımaya hazırlanıyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, perşembe gününden itibaren benzinin litre fiyatına yaklaşık 1,55 TL zam gelmesi bekleniyor.

Motorin ve otogaz gruplarında ise şu an için bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa):

Benzin 55,47 TL

Motorin 57,74 TL

Otogaz 30,09 TL

İstanbul (Anadolu):

Benzin 55,30 TL

Motorin 57,57 TL

Otogaz 29,49 TL

Ankara:

Benzin 56,39 TL

Motorin 58,86 TL

Otogaz 29,97 TL

İzmir: