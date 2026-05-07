Akaryakıtta çift yönlü hareketlilik: Benzine zam, LPG'ye indirim

Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler petrol ve küresel piyasalarda çift yönlü hareketliliğe neden oluyor. Son gelişmeler nedeniyle 7 Mayıs gece yarısından itibaren benzine 50 kuruş zam geldi. LPG'de ise 1,33 TL indirim uygulandı.

  • 07.05.2026 09:26
  • Güncelleme: 07.05.2026 09:48
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

ABD ile İran arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanması ihtimali pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Gelişmeler nedeniyle 7 Mayıs Perşembe günü gece yarısı itibarıyla geçerlş olacak şekilde benzine 2 lira zam uygulandı.

Eşel mobil sistemi nedeniyle zam 50 kuruş olarak pompaya yansıdı. Aynı dakikalarda otogaz (LPG) fiyatlarında da 1,33 TL indirim geldi.

Ankara:

Benzin: 65.44 TL
Motorin: 72.89 TL
LPG: 33.87 TL

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 64.47 TL
Motorin: 71.77 TL
LPG: 33.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 64.33 TL
Motorin: 71.63 TL
LPG: 33.29 TL

