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Akaryakıtta çifte indirim

Benzin ve motorine indirim tabelalara yansıdı. Bugünden itibaren geçerli olan yeni tarifeye göre, benzinde 1 lira 25 kuruş, motorinde ise 1 lira 21 kuruş indirim uygulandı.

Ekonomi
  • 07.06.2024 07:42
  • Giriş: 07.06.2024 07:42
  • Güncelleme: 07.06.2024 07:44
Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıtta çifte indirim

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin grubunda 1 lira 25 kuruş, Motorin grubunda ise 1 lira 21 kuruş indirim geldi. 

İndirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. 

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 40,05 TL
Motorin fiyatı: 39,13 TL

İstanbul Avrupa Yakasi
Benzin fiyatı: 40,13 TL
Motorin fiyatı: 39,21 TL

Ankara
Benzin fiyatı: 41,13 TL
Motorin fiyatı: 40,20 TL

İzmi̇r
Benzin fiyatı: 41,42 TL
Motorin fiyatı: 40,52 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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