Akaryakıtta çifte indirim
Benzin ve motorine indirim tabelalara yansıdı. Bugünden itibaren geçerli olan yeni tarifeye göre, benzinde 1 lira 25 kuruş, motorinde ise 1 lira 21 kuruş indirim uygulandı.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Benzin grubunda 1 lira 25 kuruş, Motorin grubunda ise 1 lira 21 kuruş indirim geldi.
İndirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 40,05 TL
Motorin fiyatı: 39,13 TL
İstanbul Avrupa Yakasi
Benzin fiyatı: 40,13 TL
Motorin fiyatı: 39,21 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 41,13 TL
Motorin fiyatı: 40,20 TL
İzmi̇r
Benzin fiyatı: 41,42 TL
Motorin fiyatı: 40,52 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor