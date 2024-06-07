Akaryakıtta çifte indirim

Benzin ve motorine indirim tabelalara yansıdı. Bugünden itibaren geçerli olan yeni tarifeye göre, benzinde 1 lira 25 kuruş, motorinde ise 1 lira 21 kuruş indirim uygulandı.

Ekonomi 07.06.2024 07:42 Giriş: 07.06.2024 07:42

Güncelleme: 07.06.2024 07:44 Kaynak: Haber Merkezi

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