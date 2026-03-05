Akaryakıtta eşel mobil sistemine geçildi

Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Böylece, akaryakıt fiyatlarında uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı olarak meydana gelen dönemsel artışların, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden karşılanarak pompa fiyatlarına doğrudan yansımasının engellenmesi hedefleniyor.

Artışların yalnızca %25’i pompa fiyatına yansıyacak.

Akaryakıta tarihi zam yapılacağı konuşuluyordu. Sektör kaynakları bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 12.45 TL, benzine ise 3.68 TL bir zam beklendiğini açıklamıştı.

Eşel mobil sisteminin gelmesiyle tarihi zam ötelenmiş oldu. Öte yandan motorin ve benzinde yapılacak zam oranı henüz belli değil.

Mevcut yakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 58,40 lira

Motorin: 60,40 lira

LPG: 30,29 lira

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 58,24 lira

Motorin: 60,24 lira

LPG: 29,69 lira

Ankara

Benzin: 59,34 lira

Motorin: 61,50 lira

LPG: 30,17 lira

İzmir

Benzin: 59,62 lira

Motorin: 61,77 lira

LPG: 30,09 lira