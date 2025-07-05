Akaryakıtta ÖTV zammının enflasyona etkisi belli oldu

Akaryakıt ürünlerinde maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında 3 Temmuz itibarıyla yapılan yasal artışın ortalama pompa fiyatlarına etkisinin yaklaşık yüzde 4,2, temmuz ayı tüketici enflasyonuna doğrudan etkisinin ise 0,14 puan olacağı hesaplandı.

Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının hesaplamalarından yapılan derlemeye göre, akaryakıt ÖTV'sindeki değişikliğin enflasyona etkisi belli oldu.

VERGİ ARTIŞI Yİ-ÜFE ORANINA GÖRE BELİRLENDİ

Akaryakıt ürünlerindeki maktu vergi tutarı, ÖTV Kanunu uyarınca, ocak ve temmuzda TÜİK tarafından ilan edilen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirleniyor.

Söz konusu tutarlar da bu kapsamda 3 Temmuz'da yeniden tespit edildi.

ORTALAMA ETKİ YÜZDE 4,2, ENFLASYONA KATKI 0,14 PUAN

Buna göre, ocak-haziran döneminde Yİ-ÜFE'nin yüzde 15,71 artmasıyla yapılan düzenlemenin, akaryakıt pompa fiyatlarına ortalama yüzde 4,2 etki etmesi öngörülüyor. Bu artışın temmuz ayı tüketici enflasyonuna doğrudan etkisinin ise 0,14 puan civarında kalması bekleniyor.

PETROL FİYATLARI VE ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ

Akaryakıt fiyatlarının ana belirleyicisi küresel petrol fiyatları olurken, piyasa beklentileri temmuzda da dezenflasyon sürecinin devam edeceği yönünde