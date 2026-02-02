Akaryakıtta son durum: Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

2 Şubat Pazartesi akaryakıt ürünlerinde herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 55.27 TL

Motorin: 57.43 TL

LPG: 29.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 55.09 TL

Motorin: 57.25 TL

LPG: 28.69 TL

Ankara:

Benzin: 56.17 TL

Motorin: 58.51 TL

LPG: 29.17 TL

İzmir:

Benzin: 56.46 TL

Motorin: 58.78 TL

LPG: 29.09 TL

***

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.