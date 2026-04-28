Akaryakıtta tabela değişimi: Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalı seyir sürüyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından benzin ve motorinin litre fiyatına zam geldi.

Ortadoğu'daki savaş gerilimi ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasından dolayı petrol sevkiyatlarının gerçekleşmemesi gibi nedenler petrolü yükseltiyor.

Benzin ve motorin fiyatlarına peş peşe zam ve indirim geliyor.

T24'te yer alan habere göre, motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,28 lira, benzine ise 0,95 lira zam geldi.

Böylece İstanbul'da motorinin litresi 71,66 liraya, Ankara'da 72,70 liraya, İzmir'de 73,08 liraya, Doğu illerinde 74,48 liraya yükseldi.

Benzin ise İstanbul'da 63,77 liraya, Ankara'da 64,68 liraya, İzmir'de 64,96 liraya, doğu illerinde ise 66,30 liraya yükseldi.