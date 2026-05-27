Akaryakıtta tabela değişimi: Benzine indirim geldi

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurunda yaşanan hareketlilik ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Yurttaşlar ise günlük yakıt giderlerini takip edebilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” sorularına yanıt arıyor.

Akaryakıt ürünleri arasında benzinin litre fiyatında 80 kuruşluk indirim uygulanırken, yeni fiyatlar pompaya yansıdı.

27 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları belli oldu.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Motorin litre fiyatı: 67.03 TL





İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Motorin litre fiyatı: 66.90 TL





ANKARA

Motorin litre fiyatı: 68.16 TL





İZMİR

Motorin litre fiyatı: 68.43 TL





AKARYAKITTA GÖZLER KÜRESEL PİYASALARDA

Akaryakıt fiyatlarındaki değişim, küresel petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleriyle birlikte yakından takip ediliyor. Benzin ve motorin fiyatlarındaki hareketlilik araç sahiplerinin gündeminde kalmayı sürdürüyor.