Akaryakıtta tabela değişti: Benzin fiyatında indirim

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Dün gece yarısı benzinin litre fiyatına 83 kuruşluk bir indirim geldi.

Böylece benzinin litresi İstanbul'da 51,61 liraya, Ankara'da 52,63 liraya, İzmir'de ise 52,99 liraya düştü.

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 51.61 TL

Motorin: 53.01 TL

LPG: 28.88 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 52.63 TL

Motorin: 53.01 TL

LPG: 27.88 TL

Ankara:

Benzin: 52.63 TL

Motorin: 54.19 TL

LPG: 28.40 TL

İzmir:

Benzin: 52.99 TL

Motorin: 54.56 TL

LPG: 28.33 TL