Akaryakıtta tabela değişti: Benzine zam geldi
Brent petroldeki yükseliş ve dövizdeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını yeniden artırdı. Benzinin litresine bu gece yarısından itibaren 1 lira 30 kuruş zam yapıldı. 15 Kasım 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin fiyatları 54,7 TL ile 56 TL aralığına yükseldi.
Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
NTV'nin haberine göre; brent petrolün artmasıyla akaryakıtta tabela değişti. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi.
Brent petrol fiyatları Ukrayna-Rusya savaşın küresel enerji arzına yönelik belirsizliği artırmasıyla yükselişe geçti.
BENZİNE ZAM GELDİ
Yaşanan artış akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam geldi.
15 Kasım 2025 tarihli akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin: 54.73 TL
- Motorin: 57.49 TL
- LPG: 27.08 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin: 55.76 TL
- Motorin: 58.65 TL
- LPG: 27.60 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin: 56.09 TL
- Motorin: 58.99 TL
- LPG: 27.53 TL