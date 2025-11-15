Giriş / Abone Ol
Akaryakıtta tabela değişti: Benzine zam geldi

Brent petroldeki yükseliş ve dövizdeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını yeniden artırdı. Benzinin litresine bu gece yarısından itibaren 1 lira 30 kuruş zam yapıldı. 15 Kasım 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin fiyatları 54,7 TL ile 56 TL aralığına yükseldi.

Ekonomi
  • 15.11.2025 08:06
  • Giriş: 15.11.2025 08:06
  • Güncelleme: 15.11.2025 08:15
Fotoğraf: AA

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

NTV'nin haberine göre; brent petrolün artmasıyla akaryakıtta tabela değişti. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi.

Brent petrol fiyatları Ukrayna-Rusya savaşın küresel enerji arzına yönelik belirsizliği artırmasıyla yükselişe geçti.

BENZİNE ZAM GELDİ

Yaşanan artış akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam geldi.

15 Kasım 2025 tarihli akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 54.73 TL
  • Motorin: 57.49 TL
  • LPG: 27.08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 55.76 TL
  • Motorin: 58.65 TL
  • LPG: 27.60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 56.09 TL
  • Motorin: 58.99 TL
  • LPG: 27.53 TL
