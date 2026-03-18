Akaryakıtta tabela değişti: Benzine zam geldi
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Brent petrolün 103,82 dolara yükselmesi sonrası benzinde 2 lira 17 kuruşluk artış hesaplandı. Eşel Mobil Sistemi kapsamında zammın 54 kuruşu pompaya yansıdı.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Brent petrolün varil fiyatının 103,82 dolara yükselmesi sonrası benzinin litre fiyatı için 2 lira 17 kuruşluk artış hesaplandı.
Ancak Eşel Mobil Sistemi kapsamında zammın 54 kuruşluk kısmı pompaya yansıdı.
GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 61.97 TL
Motorin: 65.91 TL
LPG: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 61.83 TL
Motorin: 65.76 TL
LPG: 29.89 TL
Ankara:
Benzin: 62.94 TL
Motorin: 67.03 TL
LPG: 30.37 TL
İzmir:
Benzin: 63.22 TL
Motorin: 67.31 TL
LPG: 30.29 TL