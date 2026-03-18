Akaryakıtta tabela değişti: Benzine zam geldi

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Brent petrolün 103,82 dolara yükselmesi sonrası benzinde 2 lira 17 kuruşluk artış hesaplandı. Eşel Mobil Sistemi kapsamında zammın 54 kuruşu pompaya yansıdı.

Ekonomi
  • 18.03.2026 08:55
  • Giriş: 18.03.2026 08:55
  • Güncelleme: 18.03.2026 09:00
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatının 103,82 dolara yükselmesi sonrası benzinin litre fiyatı için 2 lira 17 kuruşluk artış hesaplandı.

Ancak Eşel Mobil Sistemi kapsamında zammın 54 kuruşluk kısmı pompaya yansıdı.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 61.97 TL
Motorin: 65.91 TL
LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 61.83 TL
Motorin: 65.76 TL
LPG: 29.89 TL

Ankara:

Benzin: 62.94 TL
Motorin: 67.03 TL
LPG: 30.37 TL

İzmir:

Benzin: 63.22 TL
Motorin: 67.31 TL
LPG: 30.29 TL

