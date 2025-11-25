Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Akaryakıtta tabela değişti: Motorine indirim geldi

Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geldi.

Ekonomi
  • 25.11.2025 08:44
  • Giriş: 25.11.2025 08:44
  • Güncelleme: 25.11.2025 08:48
Akaryakıtta tabela değişti: Motorine indirim geldi
Fotoğraf: AA

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişmeye devam ediyor.

Akaryakıt fiyatlarını ayrıca vergi artışları da etkiliyor.

Son olarak 21 Kasım’da motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti.

Gece yarısı 2 lira 44 kuruşluk motorine gelen indirim tabelaya yansıdı.

Üç büyük kentteki güncel akaryakıt fiyatları (litre) şöyle:

İstanbul Avrupa yakası:

Benzin: 55 lira
Motorin: 57,07 lira
LPG: 27,71 lira

İstanbul Anadolu yakası:
Benzin: 54,86 lira
Motorin: 56,93 lira
LPG: 27,08 lira

Ankara:
Benzin: 55,87 lira
Motorin: 58,10 lira
LPG: 27,60 lira

İzmir:
Benzin: 56,20 lira
Motorin: 58,43 lira
LPG: 27.53 lira

BirGün'e Abone Ol