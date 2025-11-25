Akaryakıtta tabela değişti: Motorine indirim geldi
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geldi.
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişmeye devam ediyor.
Akaryakıt fiyatlarını ayrıca vergi artışları da etkiliyor.
Son olarak 21 Kasım’da motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti.
Gece yarısı 2 lira 44 kuruşluk motorine gelen indirim tabelaya yansıdı.
Üç büyük kentteki güncel akaryakıt fiyatları (litre) şöyle:
İstanbul Avrupa yakası:
Benzin: 55 lira
Motorin: 57,07 lira
LPG: 27,71 lira
İstanbul Anadolu yakası:
Benzin: 54,86 lira
Motorin: 56,93 lira
LPG: 27,08 lira
Ankara:
Benzin: 55,87 lira
Motorin: 58,10 lira
LPG: 27,60 lira
İzmir:
Benzin: 56,20 lira
Motorin: 58,43 lira
LPG: 27.53 lira