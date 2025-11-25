Akaryakıtta tabela değişti: Motorine indirim geldi

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişmeye devam ediyor.

Akaryakıt fiyatlarını ayrıca vergi artışları da etkiliyor.

Son olarak 21 Kasım’da motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti.

Gece yarısı 2 lira 44 kuruşluk motorine gelen indirim tabelaya yansıdı.

Üç büyük kentteki güncel akaryakıt fiyatları (litre) şöyle:

İstanbul Avrupa yakası:

Benzin: 55 lira

Motorin: 57,07 lira

LPG: 27,71 lira

İstanbul Anadolu yakası:

Benzin: 54,86 lira

Motorin: 56,93 lira

LPG: 27,08 lira

Ankara:

Benzin: 55,87 lira

Motorin: 58,10 lira

LPG: 27,60 lira

İzmir:

Benzin: 56,20 lira

Motorin: 58,43 lira

LPG: 27.53 lira