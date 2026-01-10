Akaryakıtta tabela değişti: Motorine indirim geldi

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının seyri, döviz kurlarıyla birlikte akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırı ve hamlelerinin ardından ham petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, iç piyasada motorin grubuna indirim olarak yansıdı.

Halk TV'de yer alan habere göre, motorinin litre fiyatına gece yarısı 1,35 TL indirim geldi.

Gelen indirimle birlikte, büyükşehirlerde pompa fiyatları, İstanbul'da motorinin litresi 53,45 liraya, Ankara'da 54,65 liraya, İzmir'de ise 53,40 liraya geriledi.

Diğer yandan Enerji maliyetlerindeki küresel düşüşe rağmen, Türkiye'deki pompa fiyatları vergi yüküyle tırmanışı dikkat çekiyor.

1 Ocak 2026 itibarıyla maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında yapılan güncelleme, akaryakıt istasyonlarındaki tabelaları doğrudan değiştirdi.

AKARYAKIT FİYATLARI

İndirim sonrası 10 Ocak 2026 Cumartesi gününe ait akaryakıt fiyatları şu şekilde listelendi:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.17 TL

Motorin litre fiyatı: 53.68 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.01 TL

Motorin litre fiyatı: 53.52 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.04 TL

Motorin litre fiyatı: 54.78 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI