Akaryakıtta tabela yeniden değişti: Motorine bir kez daha indirim
Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile ÖTV artışlarının etkisiyle motorin fiyatına 4 lira indirim geldi. Ancak önceki zamların ardından gelen bu geri çekilme, pompada istikrarsız fiyat görünümünü değiştirmedi.
Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Motorinin litre fiyatına 4 lira indirim geldi.
ABD, İsrail ve İran arasında sağlanan geçici ateşkeste ilk görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından ABD’nin deniz ablukası kararı ve İran’ın karşı açıklamalarıyla birlikte petrol fiyatları da yükseldi.
Dün yeniden masaya oturulabileceği açıklaması finans piyasalarında olumlu tepkiye yol açtı; 104,24 dolara yükselen petrol fiyatları, 95 dolara kadar geriledi.
Fiyat, 8 Nisan’daki ateşkes sonrası 94,75 dolara kadar düşmüştü.
Ekonomim’in haberine göre gece motorinin litre fiyatına 4 lira indirim geldi. Motorin dün de 3,33 lira zamlanmıştı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
15 Nisan’da üç büyük kentteki akaryakıt fiyatlarıysa şöyle:
İstanbul
Avrupa Yakası
- Benzin: 62,65 lira
- Motorin: 71,59 lira
- LPG: 34,99 lira
Anadolu Yakası
- Benzin: 62,51 lira
- Motorin: 71,51 lira
- LPG: 34,39 lira
Ankara
- Benzin: 63,62 lira
- Motorin: 72,71 lira
- LPG: 34,87 lira
İzmir
- Benzin: 63,90 lira
- Motorin: 72,99 lira
- LPG: 34,79 lira